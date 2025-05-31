31 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

56 лет назад (1969) родился БИЖАНОВ Кайрат Жакиянович – заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

Фото: inbusiness.kz

Родился в Жетыгаринском районе Костанайской области. Окончил Костанайский сельхозинститут; Костанайский государственный университет им. А Байтурсынова, специальность «Правоведение».

Трудовая деятельность: инспектор, старший инспектор по особо важным делам налоговой полиции Костанайской области; начальник отдела, начальник управления налоговой полиции по Костанайской области; заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Костанайской области; начальник ДБЭКП по Жамбылской области; начальник ДБЭКП по Актюбинской области; заместитель начальника ДБЭКП по Алматинской области; старший помощник Генпрокурора департамента внутренних расследований Генпрокуратуры РК; заведующий отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Верховного суда РК; руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области (06.2019-10.2021); руководитель департамента экономических расследований по городу Астана (10.2021-21.02.2024).

На занимаемой должности с февраля 2024 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени, медалью «20 лет независимости Республики Казахстан», медалями органов финансовой полиции «Мінсіз қызметі шін» I, II, III степеней.

49 лет назад (1976) родился КАЛЕНДЕРОВ Нуржан Сабитович – первый заместитель акима Жамбылской области.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Джамбул. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, экономист (1997).

Трудовая деятельность: бухгалтер ТОО «Арнабол» (1997-1998); бухгалтер ТОО «Шын» (1998-2000); старший специалист, главный специалист в отделе «Государственного центра по выплате пенсий» города Тараз (2000-2001); главный специалист Жамбылского областного филиала «Государственного центра по выплате пенсий» (2001-2003); главный специалист отдела экономики и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области (2003-2005); начальник отдела, заместитель директора, директор департамента финансов акимата Жамбылской области (2005-2008); начальник управления финансов акимата Жамбылской области (2008-2011); аким Жамбылского района Жамбылской области (25.08.2011-2013); аким города Тараз (12.2013-03.2017); руководитель аппарата акима Жамбылской области (02.03.2017-04.2019); заместитель Акима Жамбылской области (04.2019-06.2020); аким Шуского района Жамбылской области (06.2020-02.2022); заместитель акима Жамбылской области (02.2022-08.2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

47 лет назад (1978) родился ЕСЖАНОВ Аскарбек Темирбекович – руководитель управления образования Кызылординской области.

Фото: kyzylorda-news.kz

Родился в поселке Жалагаш Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-ата, специальность «Преподаватель истории и права» (1999); Кызылординский государственный университет имени Коркыт-ата, специальность «Юрист» (2004).

Трудовая деятельность: преподаватель Кызылординского колледжа экологии и права (1999-2001); заместитель директора Кызылординского колледжа экологии и права (2001-2002); главный специалист управления культуры Кызылординской области (2002-2005); сотрудник Кызылординского областного суда (2005-2007); заместитель начальника городского отдела образования (2007); начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима города (2007-2010); главный инспектор, заведующий сектором, начальник отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области (2010-2013); руководитель аппарата акима города Кызылорды (2013-2015); начальник городского отдела образования (2015-2017); руководитель аппарата маслихата города Кызылорда (2017-2019); руководитель городского отдела культуры и развития языков (2019-2020); заместитель акима города Кызылорда (2020-2021); руководитель управления культуры, архивов и документации Кызылординской области (22.09.2021-04.2022); аким Жалагашского района Кызылординской области (04.2022-10.2023).

На занимаемой должности с октября 2023 года.

44 года назад (1981) родился ХУСАИНОВ Олжас Сагындыкович – начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Окончил Актюбинское высшее военное авиационное училище (2002).

Трудовая деятельность: курсант Актюбинского высшего военного авиационного училища (1998-2002); проходил службу в Силах воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2002-2005); офицер отдела Главного управления международных программ Вооруженных Сил Республики Казахстан (2005-2007); старший офицер департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Республики Казахстан (2007-2011); начальник отдела департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан (2011-2015); начальник управления департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан (2015-2017); заместитель начальника департамента международного сотрудничества МО РК – начальник управления (2017-2019).

На занимаемой должности с февраля 2019 года.

37 лет назад (1987) родился ГРИШКО Михаил Валерьевич – заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа».

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, информационные системы (2008, 2010).

Трудовая деятельность: специалист отдела перспективных исследований департамента программного обеспечения АО «Казахстанская фондовая биржа» (2008-2011); главный специалист отдела развития торговых систем департамента информационных технологий АО «Казахстанская фондовая биржа» (2011-2012); начальник отдела развития торговых систем департамента информационных технологий АО «Казахстанская фондовая биржа» (2012-2014); главный специалист отдела проектирования департамента информационных технологий АО «Казахстанская фондовая биржа» (2014-2015); главный специалист ТОО «eTrade.kz» (2015-2016); начальник отдела проектирования департамента информационных технологий АО «Казахстанская фондовая биржа» (2015-2017); заместитель председателя правления АО «Единый регистратор ценных бумаг» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (2019-2025).

На занимаемой должности с мая 2025 года.