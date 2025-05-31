31 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День памяти жертв политических репрессий и голода

День памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима (голод и массовые репрессии, гонения и насильственная депортация безвинных людей) отмечают ежегодно согласно Указу Президента РК от 5 апреля 1997 года № 3443.

За годы советской власти в той или иной степени подверглись репрессиям около 40 миллионов человек. В Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, было осуждено около 100 тысяч человек, при этом более 20 тысяч человек были расстреляны. Также тысячи были приговорены к заключению с формулировкой «без права переписки», что, по многим свидетельствам, означало ту же смертную казнь.

Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. О временах террора подробно рассказывается в учебниках истории, на эту тему издаются книги, снимаются фильмы, в городах и селах страны устанавливаются памятные стелы. Все это очень важно для того, чтобы общество осознавало ценность мирного эволюционного развития и никогда не допустило повторения подобных событий.

Всемирный день без табака

Провозглашен на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Он является одним из семи дней, которые посвящены различным проблемам здоровья и официально отмечаются ВОЗ для того, чтобы привлечь внимание общественности к наиболее важным проблемам общественного здравоохранения.

СОБЫТИЯ

В 1925 году в Кызылорде состоялся первый съезд профсоюзов Казахстана.

В 2001 году вступил в силу Договор об образовании ЕврАзЭС, приоритетной задачей которого было создание необходимых условий для дальнейшего углубления взаимодействия между государствами-членами в торгово-экономической, социально-гуманитарной и правовой сферах при оптимальном балансе национальных и общих интересов.

В 2002 году был открыт обелиск, посвященный памяти жертв политических репрессий. Обелиск находится в поселке Жанажол, на месте, где в 30-е годы XX столетия ежедневно проводились массовые казни осужденных.

В 2005 году путем слияния государственных учреждений «Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан», «Судебная академия при Верховном суде Республики Казахстан» и передачи функций Дипломатической академии РГКП «Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева» образована Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В 2007 году состоялась церемония открытия мемориально-музейного комплекса памяти жертв политических репрессий АЛЖИР, расположенного в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области.

В 2010 году в Национальной академической библиотеке РК столицы состоялся показ документального фильма «Алашорда», посвященного жизни и деятельности руководителей партии «Алаш».

Съемки документального фильма проходили в тех городах, где исторически развивалось политическое движение «Алаш» — в Оренбурге, Петербурге, Семее и отчасти в Алматы. К тому же там были расположены исторические архивы о деятельности лидеров Алашорды.

В 2011 году в Стамбуле открылась фотовыставка о Казахстане, посвященная 20-летию независимости и установлению казахстанско-турецких отношений, организованная посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Вниманию посетителей были представлены фотоработы с изображением достопримечательностей крупных городов, культурных и исторических памятников, живописных пейзажей Казахстана.

В 2011 году в Карагандинской области День памяти жертв политических репрессий ознаменовался открытием исторического музея, организованного в здании бывшего управления КарЛАГа в поселке Долинка.

На церемонию открытия музея памяти жертв политических репрессий были приглашены потомки репрессированных из Казахстана и России. Также присутствовали члены делегации, прибывшей в Карагандинскую область из Чечни и Ингушетии.

В 2012 году в Астане, в исторической части города на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая, состоялось торжественное открытие монументальной скульптурно-художественной композиции «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым». Монументальный комплекс расположен на площади 0,175 гектаров, на платформе прямоугольной формы 21×21 метра. Высота центральной скульптуры женщины-матери — 4,4 метра, остальные фигуры от 1,2 до 2,5 метра. Высота «Стены скорби» — 5 метров, общая длина — 23 метра.

В 2015 годув Астане состоялся премьерный показ исторического фильма «Аманат», посвященного судьбе известного историка Казахстана и Средней Азии Ермухана Бекмаханова. В центре событий — рассказ о судьбе репрессированного историка Ермухана Бекмаханова, осужденного на 25 лет за свои труды об освободительном движении Кенесары Касымова.

В 2016 году в Нью-Йорке на I Международном конкурсе Manhattan Music в номинации «Струнные инструменты» первую премию (с отличием) получил скрипач Ержан Кулибаев — обладатель шести первых премий на международных конкурсах в Буэнос-Айресе, Лиссабоне, Берлине, Новосибирске и Екатеринбурге. Лауреат конкурса скрипачей имени Генрика Венявского в Познани.

В 2017 году Республика Казахстан вошла в состав членов Комитета по образованию Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.

Данному событию предшествовала большая работа по развитию образования — внедрение обновленного содержания, активное развитие политики на трех языках, 12-летнее обучение и целый ряд других прогрессивных мер.

В 2017 году в Казахстане была запущена самая большая электронная база данных жертв политических репрессий, которая будет пополняться в режиме реального времени и в ней будет собрано около 200 тысяч имен. В нее войдут данные, представленные архивом Комитета национальной безопасности, многотомник «Книга скорби. Расстрельные списки», а также данные региональных архивов нашей страны.

В 2018 году в Карагандинской области на Спасском мемориальном комплексе открыли памятные знаки иранцам и чехам — жертвам репрессий.

Участие в митинге-реквиеме приняли главы дипломатических миссий ряда стран: Ирана, Чехии, Венгрии, Румынии, Финляндии.

На Спасском мемориальном комплексе с 1987 года разные государства устанавливают памятные знаки. Сейчас их 28.

В 2018 году в Казахстане был открыт Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов для сопровождения и внедрения низкоуглеводных инвестиционных проектов с поиском потенциальных инвесторов.

В 2019 году в городе Каркаралинске появился памятник Абаю. Скульптор изобразил великого поэта и мыслителя рядом с отцом Кунанбаем. Композиция выполнена из меди, высота — более 4 метров. Автор скульптурной композиции — Сакен Даулетбаев.

Памятник установлен возле мечети. Ее еще в 1851 году его построил Кунанбай Ускенбайулы, который был старшим султаном Каркаралинского уезда.

В 2022 году памятник жертвам голода 30-х годов прошлого столетия установили на территории карагандинского этнопарка имени 10-летия Независимости Казахстана, рядом с мечетью «Әнет баба». Он выполнен в форме переплетенных фигур мужчины и женщины, которые создают образ закрытого казана, олицетворяющего голод. Автор скульптуры — Жармухамбет Тилеген, проживающий сейчас в Германии. Мастер специально приехал для создания памятника на историческую родину и пробыл здесь полгода.

В 2024 году Нацбанк Казахстана выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге из новой серии «Сакский стиль». Банкнота украшена традиционными орнаментами, которые отражают наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.