31 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1948) родился- композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, член правления Союза композиторов, лауреат Государственной премии КазССР за музыку к художественному фильму «Чокан Валиханов».

Родился в г. Алма-Ате. Окончил историко-теоретический факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы, композитор (1973).

Трудовая деятельность: концертмейстер Дома культуры Алма-Атинского ремонтного завода №2 (с 1970 года); концертмейстер и педагог по классу композиции Алма-Атинского музыкального училища (с 1975 года); стажер-исследователь (с 1975 года); ассистент-стажер кафедры композиции Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (с 1977 года); инспектор Союза композиторов Казахстана (с 1982 года); находится на творческой работе (с 1985 года).

Автор музыки к опере «Томирис», балетам «Аксак-кулан», «Брат мой, Маугли», «Тлеп и Сарыкыз», симфонической музыки, музыки для камерных ансамблей и сольных инструментов, музыки к драматическим спектаклям, киномузыки, ряда песен.

назад (1961) родилась- заместитель директора департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Родилась в Жамбылской области. Окончила Московский текстильный институт по специальности «Прядение натуральных и химических волокон» (1983); Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (2003).

Трудовая деятельность: инженер-технолог института «Казгипротехлегпром» при Министерстве легкой промышленности Казахской ССР (1983-1992); главный технолог, технический директор АО «Алматекс» (1993-1998); специалист, ведущий специалист, заведующая сектором информационно-вычислительного центра Комитета по статистике и анализу Республики Казахстан (1998-2001); начальник информационно-статистического центра г. Алматы (2001-2004); специалист, заместитель начальника управления статистики г. Алматы (2005-2007); заместитель директора, начальник отдела регистров и методологии сбора данных департамента координации, начальник управления экономических регистров департамента регистров и классификаций Агентства Республики Казахстан по статистике, г. Астана (2007-2009); начальник департамента статистики г. Астана (2009-2013); директор департамента регистров и публикаций Агентства Республики Казахстан по статистике (2013-2014); руководитель управления регистров Комитета по статистике МНЭ РК (2014-2016); заместитель председателя Комитета по статистике МНЭ РК, заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (2016-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награждена медалями «Ерен еңбегі үшін», «Казакстан Республикасынын тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл»; нагрудным знаком «Статистика үздігі».

назад (1968) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла (1989); Военную академию тыла и транспорта МО Российской Федерации (1999); Военную академию генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (2008).

Трудовая деятельность: начальник продовольственной службы танкового полка (1989-1991); начальник продовольственной службы артиллеристской бригады (1991-1992); начальник продовольственной службы отдельного батальона тыла (1992-1994); начальник продовольственной службы тыла военно-воздушных сил Республики Казахстан (1994-1996); слушатель академии (1996-1999); начальник продовольственной службы департамента тылового обеспечения генштаба Вооруженных сил Республики Казахстан (1999-2000); начальник департамента тыла Министерства обороны Республики Казахстан (2000-2001); заместитель командующего Республиканской гвардией Республики Казахстан (2001-2006); начальник тыла Вооруженных сил Республики Казахстан (2008-2010); заместитель министра обороны Республики Казахстан (11.03.2010-06.2013); начальник департамента военно-технической политики Министерства обороны Республики Казахстан (2013-2014); заместитель заведующего секретариатом Совета Безопасности Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2015); заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК (2015-2016); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2016-2019); первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности (04.2019-07.2019); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (2019-2021).

назад (1983) родился- председатель Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Эмба Актюбинской области. Окончил Московский авиационный институт (государственный технический университет), робототехнические системы авиационного вооружения (2006).

Трудовая деятельность: инженер-конструктор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева», г. Москва (2006-2010); главный специалист, начальник отдела АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек», г. Москва (2010-2012); заместитель директора, директор департамента развития космической деятельности Национального космического агентства Республики Казахстан (2012-2014); руководитель управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2015); генеральный директор ТОО «Ғалам» (2015-2016); и.о. заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016-2017); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін».