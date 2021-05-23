31-летний павлодарец сообщил о заложенной бомбе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в этом преступлении сообщил о том, что бомба заложена в магазине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 16:57 в полицию города Павлодара поступило сообщение о том, что «в здании магазина «Сулпак» по улице Жаяу Мусы, 2 заложена бомба», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Незамедлительно на место вызова выехали следственно-оперативная группа, пожарный расчёт и скорая помощь. Были эвакуированы все посетители и техперсонал, отметили в полиции. Сапёрами осмотрели здание, но посторонних предметов не обнаружили.

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции мужчина, 1988 года рождения, подозреваемый установлен. По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан», - отметил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Уже проводятся необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства и причины совершения этого преступления будут установлены в ходе расследования, добавили в ведомстве.