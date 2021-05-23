РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 22 Май 2021 | GMT +6

    31-летний павлодарец сообщил о заложенной бомбе

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в этом преступлении сообщил о том, что бомба заложена в магазине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 16:57 в полицию города Павлодара поступило сообщение о том, что «в здании магазина «Сулпак» по улице Жаяу Мусы, 2 заложена бомба», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    Незамедлительно на место вызова выехали следственно-оперативная группа, пожарный расчёт и скорая помощь. Были эвакуированы все посетители и техперсонал, отметили в полиции. Сапёрами осмотрели здание, но посторонних предметов не обнаружили.
    «В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции мужчина, 1988 года рождения, подозреваемый установлен. По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан», - отметил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
    Уже проводятся необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства и причины совершения этого преступления будут установлены в ходе расследования, добавили в ведомстве.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!