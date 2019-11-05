31-летний акмолинец скончался, провалившись в воронку для рапсового жмыха

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 31-летний житель областного центра, слесарь одного из ТОО Кокшетау, скончался, провалившись в пропускную воронку для рапсового жмыха, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Как рассказала руководитель пресс-службы ДП региона Гульнара Пинчук, трагедия произошла 1 ноября около 17 часов.

«Слесарь прессового цеха ТОО в Кокшетау обходил территорию и провалился в пропускную воронку из рапсового жмыха глубиной 2, 5 метра. Скончался на месте. По факту возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда», - рассказали в ведомстве. Как добавили в полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза.