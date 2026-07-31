31 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день рейнджера

Отмечается ежегодно. Он учрежден Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF). Впервые отмечался в 2007 году в честь 15-летия IRF и людей, которые охраняют диких животных от браконьеров, среду их обитания, а также целостность и неприкосновенность особо охраняемых природных территорий — заповедников, национальных парков, природных резерватов, памятников природы и других ценных природных объектов.

СОБЫТИЯ

В 1929 году астроном Николай Степанович Черных открыл малую планету (астероид), которой было присвоено имя выдающегося казахского ученого Каныша Сатпаева. Астероид по своей орбите приближается к Земле каждые пять лет.

В 1959 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР населенный пункт Актау (закрытое название Гурьев-20) был отнесен к категории рабочих поселков. Назвали его поселок Актауский.

В 2005 году АО «Казпочта» ввело в обращение новую почтовую марку серии «Архитектура» с изображением проекта Дворца мира и согласия.

Дворец мира и согласия, по замыслу его создателей, призван служить дальнейшему укреплению межконфессионального согласия народов Казахстана. Решение о его строительстве было принято в 2003 году на Съезде мировых и традиционно-национальных религий. Здание расположено на левом берегу реки Есиль. Тираж марки — 50 000 штук.

В 2017 году в рамках XIII Международного кинофестиваля «Евразия», прошедшего в столице страны — Астане, на детском кинофестивале «Пять континентов» в номинации «Лучший сценарий» победил полнометражный анимационный фильм «Қазақ елі» киностудии «САК».

В 2017 году после подсчета текущих коэффициентов футбольный клуб «Астана» первым из казахстанских футбольных клубов пробился в ТОП-100 рейтинга лучших клубов Европы. Текущий рейтинг ФК «Астана» в клубном рейтинге УЕФА — 57 позиция.

В 2018 году документальная картина «Алтын Эмель», снятая АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова, получила приз в категории «Лучший иностранный документальный фильм» на Неделе азиатского искусства в сфере кино и туризма в городе Тайчжоу в Китае.

Документальный фильм, снятый известным фотографом-натуралистом Олегом Беляловым, рассказывает о богатой фауне и флоре государственного национального природного парка «Алтын-Эмель». Неделя искусства была нацелена на продвижение туризма и культурных обменов в области кинематографа в азиатских странах. Мероприятие привлекло более 1200 кино- и телепередач из 23 стран, включая США, Францию, Россию, Казахстан и Японию.

В 2019 году стартовавший с космодрома Байконур транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-12» поставил рекорд по быстроте полета к Международной космической станции (МКС). Время от старта грузового корабля «Прогресс МС-12» до стыковки с МКС составило 3 часа 19 минут, что делает его самым «быстрым» космическим кораблем в истории полетов к МКС.

В 2021 году старший лейтенант Ардана Ботай совершила первый самостоятельный вылет в качестве командира экипажа многофункционального истребителя Су-30СМ.

— Впервые в истории Вооруженных сил Республики Казахстан самостоятельно в качестве командира экипажа на боевом самолете Су-30СМ вылетела женщина. Необходимо отметить хорошую подготовку, ее стремление быть на высоте, выполнять задачи по охране воздушных рубежей нашего государства в качестве летчика-истребителя. Она доказала, что женщины в боевой авиации наравне с мужчинами могут выполнять сложные задачи, — сказал генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

В 2021 году первой казахстанской девочке «из пробирки» исполнилось 25 лет. Это был первый в стране удачный перенос эмбриона, после которого у будущей счастливой мамы наступила долгожданная беременность. В результате этого научного прорыва родилась чудесная, здоровая девочка. Сейчас она живет и работает в Лондоне.

В 2023 году Министерство обороны РК разработало Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года. Военно-патриотическое воспитание молодежи должно базироваться на национальных ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности, которое должно стать воплощением построения Нового Казахстана. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности — трепетное отношение к своей земле и стране. Концепция военно-патриотического воспитания направлена на постоянную и систематическую работу центральных государственных и местных исполнительных органов, общественных организаций предоставлением возможности продвижения национальных ценностей.

В 2024 году президент Национального Олимпийского комитета Геннадий Головкин открыл соревновательный день в боксе на Олимпиаде-2024 в Париже. Организаторы ОИ-2024 оказали честь прославенному казахстанскому спортсмену и выбрали его в качестве лица, которому доверили открыть соревнования по боксу 31 июля. Геннадий Головкин трижды ударил об пол деревянным жезлом, что является возвещением о старте поединков. Этот ритуал стал одним из главных нововведений на Олимпийских играх-2024.

В 2025 году Министерство науки и высшего образования РК вошло в список глобальных финалистов премии Coursera Outstanding Achievement Awards 2025. Эта престижная награда ежегодно вручается партнерам Coursera за выдающиеся достижения в области образования по всему миру.

В 2025 году на мировом первенстве среди шахматистов с нарушением опорно-двигательного аппарата в индийском штате Гоа молодой спортсмен из Караганды Алимжан Аяпов вошел в число призеров сразу в трех дисциплинах. Турнир прошел в международном центре Дона-Паула. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из 15 стран.