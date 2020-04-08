31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 8 апреля 1945 года, шел 1387-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

В ходе Кенигсбергской операции 43-я армия 3-го Белорусского фронта очистила от противника северо-западную часть города. 11-я гвардейская армия при поддержке артиллерии подошла к реке Прегель с юга, с ходу форсировала ее и соединилась в районе Амалиенау с частями 43-й армии, наступавшей с севера. Гарнизон крепости был отрезан от войск, действовавших на Земландском полуострове, и зажат в восточной части Кенигсберга.

8 апреля Александр Михайлович Василевский обратился к немецким генералам, офицерам и солдатам кенигсбергской группы войск с предложением сложить оружие. Противник продолжил сопротивляться.

В ходе Венской операции корабли Дунайской флотилии высадили восточнее Вены в районе Орт, Маннсдорф десант в составе стрелкового полка, который способствовал быстрому продвижению 46-й армии 2-го Украинского фронта к Вене.

1-я болгарская армия 3-го Украинского фронта, действовавшая вдоль реки Драва, освободила югославскую территорию между реками Драва и Мур и 8 апреля вышла в район северо-западнее города Вараждин, где противник заблаговременно подготовил сильную полосу обороны. После неудачных попыток с ходу прорвать вражеские позиции армия закрепилась на достигнутом рубеже.

Советские войска начали штурм города и крепости Кенигсберг. За день ожесточенных боев войска 3-го Белорусского фронта, наступающие на Кенигсберг с северо-запада, прорвали внешний обвод крепостных позиций и заняли городские районы Йудиттен, Лавскен, Ратсхоф, Амалиенау, Пальфе. Войска фронта, наступающие на город с юга, заняли городские районы Шенфлис, Шпайхерсдорф, Понарт, Нассер Гартен, Континен, Главный вокзал, Кенигсбергский порт и, форсировав реку Прегель, заняли городской район Коссе, где соединились с войсками, наступающими на Кенигсберг с северо-запада. Тем самым войска фронта завершили окружение значительной группы войск противника, обороняющего город и крепость Кенигсберг.

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника.

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 60 населенных пунктов. Одновременно войска фронта, форсировав реки Морава и Дунай северо-западнее и западнее Братиславы, захватили плацдарм с населенными пунктами Ангерн, Баумгартен, Мархегг и вели бои по расширению захваченного плацдарма…

В районе Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли города Тулльн, Ной-Ленгбах и вели успешные уличные бои в южной и западной частях города Вены, заняв при этом арсенал, восточный, южный и западный вокзалы. Одновременно южнее и юго-западнее города Винер Нойштадт войска фронта с боями заняли на территории Австрии более 80 населенных пунктов.

8 апреля 1945 года в бою получил тяжелое ранение Юрий Гуров, в этот же день совершили свой подвиг казахстанцы Тулен Кабилов и Федор Кердань.

Гуров Юрий Сергеевич родился 28 мая 1924 года в городе Акмолинске (ныне – Нур-Султан) в рабочей семье. Окончил семь классов школы №48 в поселке Малаховка Московской области. Проживал в Москве, в 1941 году окончил ремесленное училище, после чего работал токарем на Московском почтамте. В марте 1942 года Гуров был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году он окончил Московское военное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. С октября 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Принимал участие в боях на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Харькова, форсировании Южного Буга и Днестра, освобождении Молдавской ССР, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. В боях два раза был ранен. К апрелю 1944 года младший лейтенант Юрий Гуров командовал ротой 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Молдавской ССР.

В ночь с 12 на 13 апреля 1944 года рота Гурова первой в батальоне переправилась через Днестр в районе села Бычок Григориопольского района и прорвала мощную вражескую оборону на западном берегу реки. В бою Гуров был ранен, но остался в строю, продолжая руководить действиями своей роты. На плацдарме рота отразила 22 немецкие контратаки, удержав его до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» младший лейтенант Юрий Гуров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3426.

8 апреля 1945 года в бою под городом Мурса-Слобода в Югославии Гуров получил тяжелое ранение, от которого скончался 17 апреля в госпитале в венгерском городе Дьер. Похоронен на горе Геллерт в Будапеште.

Кабилов Тулен родился в 1917 году в ауле Асы-Сага, ныне село в Енбекшиказахском районе Алма-Атинской области Казахстана, в семье крестьянина. Рано остался сиротой, воспитывался в семье старшей сестры. Образование неполное среднее. Окончив курсы в Алма-Ате, работал счетоводом в родном колхозе.

В 1942 году был призван в Красную Армию. С мая того же года на фронте. Воевал под Сталинградом, на Дону и Левобережной Украине, в Прибалтике. К весне 1945 года гвардии сержант Кабилов командовал отделением 72-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой дивизии. Особо отличился при штурме города Кенигсберг (Калининград).

8 апреля 1945 года при штурме Кенигсберга (Калининград) отделение гвардии сержанта Кабилова одним из первых вышло на соединение с частями, наступавшими на город с юга. В уличных боях Кабилов лично уничтожил гранатой вражеский пулемет, отличился в рукопашной схватке. 10 апреля в районе Юдиттен (ныне район Менделеева города Калининград) при отражении контратаки превосходящих сил противника гранатой подорвал вражескую самоходку, но и сам при этом погиб. Похоронен в братской могиле в поселке Чкаловск (в черте Калининграда).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и геройство гвардии сержанту Кабилову Тулену присвоено звание Героя Советского Союза.

На родине именем Героя названы совхоз, средняя школа в селе Асысага, улицы в Алматы и Чилике. В селе Асысага установлен памятник. Его имя носит траулер Калининградского производственного управления. В Калининграде на здании школы № 14 в память о подвиге Кабилова установлена мемориальная доска.

Кердань Федор Кириллович родился 1 октября 1925 года в селе Бобровка (ныне — Алтайского края). После окончания шести классов школы работал на кирпичном заводе. С 1941 года проживал в деревне Кантемировка (ныне — Кошкарата Жамбылской области), работал в колхозе. В декабре 1942 года Кердань был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Принимал участие в боях на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Участвовал в освобождении Украинской ССР, Польши, Чехословакии. К апрелю 1945 года младший сержант Федор Кердань был помощником наводчика орудия батареи 1672-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского полка 31-й отдельной артиллерийской бригады 126-го стрелкового корпуса 38-й армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время Моравско-Остравской операции.

8 апреля 1945 года в составе своего расчета Кердань участвовал в отражении массированной немецкой контратаки силами 36 танков и 68 бронетранспортеров. Противнику удалось заставить отойти советские части на запасные позиции, но прорвать их оборону ему не удалось. 9 апреля немецкие войска вновь контратаковали силами 14 танков, 3 штурмовых орудий и бронетранспортеров, а также пехотными частями. В ожесточенном бою из всего расчета остались только Кердань и наводчик Рахимжан Токатаев. Вдвоем они уничтожили 9 танков и 4 бронетранспортера, благодаря чему противнику не удалось прорвать советскую оборону. Кердань в том бою получил контузию, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» младший сержант Федор Кердань был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Вместе с ним звания Героя Советского Союза получил и Токатаев.

После окончания войны Кердань продолжал службу в Советской Армии. В 1947 году он окончил Челябинское военное авиационное училище штурманов и стрелков-радистов. В 1950 году в звании старшего техника-лейтенанта он был уволен в запас. В 1951 году он окончил Ульяновскую школу высшей летной подготовки, после чего работал в гражданской авиации. В 1964 году ушел с летной работы. Проживал в Минске, работал слесарем в Минском аэропорту, затем — на Минском приборостроительном заводе. В 1981—1987 годах жил в Ялте, затем вернулся в Минск.

Умер 16 июля 2002 года.

8 апреля 1945 года до нашей Победы оставался 31 день…

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: Фотохроника ТАСС