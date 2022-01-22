31 человек, взятые под стражу во время беспорядков, получают лечение в больницах – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 человек, взятые под стражу во время массовых беспорядков, получают лечение в больницах Алматы, Атырауской и Кызылординской областей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Мейрам Аюбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в ходе массовых беспорядков, произошедших в январе текущего года, силами полиции и военнослужащими проведены масштабные операции по наведению правопорядка в стране. Правоохранительными органами проводятся досудебные расследования. В результате принятых мер, в соответствии с требованиями закона «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» в следственные изоляторы водворены лица, в отношении которых судами в качестве меры пресечения санкционировано «содержание под стражей», - сказал Мейрам Аюбаев в ходе брифинга в СЦК.

По его словам, согласно Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, все лица при поступлении в изоляторы временного содержания проходят обязательный медицинский осмотр и принимаются с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.

«При выявлении телесных повреждений или каких-либо заболеваний, им оказывается незамедлительная медицинская помощь. О каждом таком факте информируются органы прокуратуры. В случае невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждении, они доставляются в гражданские организации здравоохранения и проходят лечение в специализированных охраняемых палатах. На сегодняшний день в таких условиях находятся 31 человек, из них 29 – в больницах города Алматы, по одному – в Атырауской областной и Кызылординской городской больницах».

«Все телесные повреждения были ими получены до прибытия в следственные изоляторы, нами зафиксировано и сообщено в прокуратуру. Сведения о задержанных и арестованных озвучены представителем Генеральной прокуратуры. Все несовершеннолетние содержатся отдельно от взрослых, о них знают близкие и есть адвокаты. Все указанные лица содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения в виде «содержания под стражей», граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью», - отметил он.

По словам зампредседателя Комитета, во все учреждения беспрепятственный доступ имеют представители национального превентивного механизма и общественных наблюдательных комиссий, при этом допуск адвокатов к своим подзащитным и передача посылок, осуществляется в обычном режиме.