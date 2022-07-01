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1 Июля 2022 10:28
31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 15,
в городе Алматы - 10,
в Алматинской области - 2,
в Карагандинской области – 4.
Всего в стране выздоровело 1 292 393 человека от COVID-19.
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