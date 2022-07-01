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31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в РК за сутки
1 Июля 2022 10:28

31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:


в городе Нур-Султане - 15,

в городе Алматы - 10,

в Алматинской области - 2,

в Карагандинской области – 4.

Всего в стране выздоровело 1 292 393 человека от COVID-19.

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