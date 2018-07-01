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31 человек погиб в результате теракта на избирательном участке в Пакистане

25 Июля 2018 17:27 203
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31 человек погиб в результате теракта на избирательном участке в Пакистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 31 человек, в том числе пять полицейских, погиб, 30 человек получили ранения в результате взрыва террориста-смертника в г. Кветта пакистанской провинции Белуджистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Times of Islamabad

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Согласно источникам в полиции, взрыв прогремел возле одного из полицейских автомобилей, который выполнял патрулирование, когда люди стояли в очереди в избирательный участок, чтобы отдать свои голоса на всеобщих выборах в Пакистане. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район происшествия и начали расследование.

Отметим, что сегодня, 25 июля, в Пакистане начались всеобщие выборы в Национальную Ассамблею (нижнюю палату Парламента) и провинциальные Ассамблеи. Предвыборные кампании были омрачены многочисленными терактами и нападениями на кандидатов в депутаты.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Пакистан, Происшествия,
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Перевод:

Алмас Жексенбеков

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