31 человек погиб в результате теракта на избирательном участке в Пакистане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 31 человек, в том числе пять полицейских, погиб, 30 человек получили ранения в результате взрыва террориста-смертника в г. Кветта пакистанской провинции Белуджистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Times of Islamabad.
Согласно источникам в полиции, взрыв прогремел возле одного из полицейских автомобилей, который выполнял патрулирование, когда люди стояли в очереди в избирательный участок, чтобы отдать свои голоса на всеобщих выборах в Пакистане. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район происшествия и начали расследование.
Отметим, что сегодня, 25 июля, в Пакистане начались всеобщие выборы в Национальную Ассамблею (нижнюю палату Парламента) и провинциальные Ассамблеи. Предвыборные кампании были омрачены многочисленными терактами и нападениями на кандидатов в депутаты.
- Неизвестные угрожают безопасности аэропорта Домодедово, требуя биткоины
- Найти виновного требует мама сбитого на ВОАД мальчика
- Потушить лесной пожар под Усть-Каменогорском пока не удается
- Мы надеемся на лучшее - полиция о пропавшем 12 дней назад мальчике
- Из-за звонка о бомбе эвакуировали более 300 человек из дома в Петропавловске
- У обанкротившегося российского турагентства более 200 клиентов в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана