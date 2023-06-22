31 человек погиб при взрыве в кафе в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - 31 человек погиб при взрыве в кафе города Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района (НХАР)на северо-западе Китая. Об этом говорится в сообщении агентства «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».

По данным издания, в результате взрыва в кафе Иньчуаня (НХАР) 31 человек погиб, семеро госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, остальные получили ожоги разной степени тяжести.

ЧП произошло в среду, 21 июня в 20:40 по местному времени.

Согласно предварительной причине ЧП, речь идет о взрыве баллона с газом. В настоящее время идет расследование инцидента.