31 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Аманжол АЛТАЙ, казахстанский ученый-филолог, поэт-импровизатор

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Родился в 1971 году в Жанааркинском районе области Ұлытау. Окончил Карагандинский государственный университет, специальность «Филолог» (1993). Доктор филологических наук, профессор.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры казахской литературы Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (1993–2000); старший преподаватель кафедры казахской и зарубежной литературы Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (2000–2005); доцент кафедры казахской и зарубежной литературы ЕНУ имени Л. Н. Гумилева (2005–2014); профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (2014); депутат Мажилиса Парламента Казахстана VII созыва от партии «Amanat» (2022–2023); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва (2023–2026).

Награжден орденом «Құрмет» (2019); медалями «Ыбырай Алтынсарин» (2015), международной организации «ТURKSOY» (2016), «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001), «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016), «20 лет Астане» (2018). Удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2005).

Марат АЙМАШЕВ, заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан

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Родился в 1974 году в Славянске-на-Кубани (РФ). Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище по специальности «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автотранспортной техники» (1995); Национальный университет обороны по программе магистратуры «Оперативно-тактическое управление» (2008); факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь (2014).

Трудовая деятельность: заместитель начальника департамента — начальник управления направлений департамента стратегического планирования ГШ ВС РК; заместитель начальника главного штаба — начальник главного оперативного управления главного штаба управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК; первый заместитель командующего войсками регионального командования — начальник штаба управления командующего войсками Регионального командования «Астана» (2016); начальник департамента стратегического планирования ГШ ВС РК (2021–2022); заместитель начальника Генерального штаба — начальник департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (2022–2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года. Генерал-майор (2019).

Награжден орденами «Айбын» (2018), «Даңқ» II степени (2023).

Так же в этот день родились:

Замзагуль ШАРИПОВА, народная артистка Казахстана

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Родилась в 1931 году в Алматинской области. Окончила Алматинское театральное училище. Работала в студии «Казахфильм» и на Казахском радио. В 1953 году была принята в труппу Казахского театра драмы в Алматы.

Сыграла роли Лагыл — в спектакле «Кто мой отец?», Актокты — «Ахан сере — Актокты» Габита Мусрепова, Айман, Карагоз — «Айман-Шолпан» и «Карагоз» Мухтара Ауэзова, Айжан — «Шокан Уалиханов» Сабита Муканова, Дездемона — «Отелло» Уильяма Шекспира и др. Участвовала в дублировании фильмов на казахский язык, выступала на радио как чтец, снималась в кино: Нуржамал — «Дочь степей», Дина — «Мы здесь живем», Хадиша — «Дорога жизни», Карлыгаш — в телефильме «Абай» и др. Являлась участницей Декады казахской литературы и искусства в Москве. Актерское искусство Замзагуль Шариповой отличается проникновенным лиризмом, женственностью и эмоциональностью.

Награждена орденами «Знак Почета» и «Дружбы народов».