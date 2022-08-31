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31 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
31 Августа 2022 07:00

31 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День блога

Впервые отмечался в 2005 году. Такая дата праздника выбрана, потому что, если попытаться «увидеть» в слове blog цифры, получится 3108, то есть 31 августа. Основная задача Дня блога - предоставить блогерам возможность познакомиться со своими коллегами из разных стран и с разными интересами.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Государственное хранилище РК была принята первая партия драгоценных металлов: 5 золотых брусков качеством «четыре девятки» и 2 серебряных. Первое золото изготавливалось из давальческого сырья в России, поскольку в Казахстане в то время не было аффинажного производства. Параллельно велась работа по его развитию. История государственного хранилища ценностей началась с Указа Главы государства Нурсултана Назарбаева от 31 августа 1991 года «О создании золотовалютного запаса и алмазного фонда КазССР».

В 2007 году в Таразе был установлен памятник Абаю. Четырехметровый, гармонично выполненный памятник смотрится как некая символика - труды Абая до сих пор являются «открытой книгой», его произведения уже больше века востребованы, его читают, его помнят, его осмысливают и в современную эпоху.

В 2010 году на северном макросклоне хребта Жетысуского Алатау был открыт уникальный Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк, на территории которого произрастают дикоплодовые насаждения яблони Сиверса. Общая площадь парка составляет 356 тысяч 022 гектара, землепользование формируется на границах трех административных районов Алматинской области - Аксуского, Саркандского и Алакольского. Парк создан с целью сохранения естественных горных ландшафтов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.

В 2012 году было запущено вещание первого отечественного круглосуточного телеканала Казахстана «24KZ» с широкоформатным режимом вещания (16х9) в высоком разрешении. Канал предоставляет обширную информацию о событиях в мире и подробно рассказывает о том, что происходит в Казахстане. Транслируется через национальную систему спутникового телевидения «Otau TV» и в кабельных сетях. Ежедневно в эфир выдаются 48 выпусков новостей и 40 информационно-тематических программ.

В 2013 году в Усть-Каменогорске состоялась церемония открытия памятника казахскому писателю, публицисту, драматургу, видному общественному деятелю, восточноказахстанцу Оралхану Бокею. Авторы - известные скульпторы Усть-Каменогорска Владимир Самойлов и Евгений Непьянов.

В 2014 году чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин вошел в рейтинг «10 самых разрушительных панчеров». Геннадий Головкин расположился на четвертой строчке, пропустив вперед только россиянина Сергея Ковалева, американца Деонтея Уайлдера и украинца Владимира Кличко, который занял первое место в данном рейтинге.

В 2016 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Казахской национальной академии хореографии. Открывая церемонию, Нурсултан Назарбаев вручил ректору новой Академии хореографии в Астане статуэтку балерины, которая отныне будет ежегодно передаваться от выпускников первоклассникам, символизируя эстафету профессионального роста артистов балета и преемственность традиций академии. Национальная академия хореографии - это первое высшее учебное заведение такого рода не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии.

В 2021 году в городах Крайова и Констанца Румынии прошли концерты «Дуновение из тюркского мира» и фотовыставка «30 лет независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана».

В рамках визита ТЮРКСОЙ в Румынию делегация посетила сквер «Казахстан» и памятник великому казахскому композитору Курмангазы в городе Меджидия. Артисты тюркского мира из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Туркменистана отдали дань памяти великому композитору и сыграли у памятника великого композитора Курмангазы одну из самых известных произведений «Адай».

В 2021 году казахстанские боксеры выиграли практически все разыгрываемые медали на прошедшем в Дубае (ОАЭ) чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи. Из 51 комплекта наград казахстанцы завоевали 49 медалей: 19 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых.


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