31 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День блога

Впервые отмечался в 2005 году. Такая дата праздника выбрана потому, что, если попытаться «увидеть» в слове blog цифры, получится 3108, то есть 31 августа. Основная задача Дня блога — предоставить блогерам возможность познакомиться со своими коллегами из разных стран и с разными интересами.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Государственное хранилище РК была принята первая партия драгоценных металлов: пять золотых брусков качеством «четыре девятки» и два серебряных. Первое золото изготавливалось из давальческого сырья в России, поскольку в Казахстане в то время не было аффинажного производства. Параллельно велась работа по его развитию. История Государственного хранилища ценностей началась с Указа Главы государства от 31 августа 1991 года «О создании золотовалютного запаса и алмазного фонда КазССР».

В 2007 году в Таразе был установлен памятник Абаю. Четырехметровый, гармонично выполненный памятник смотрится как некая символика — труды Абая до сих пор являются «открытой книгой», его произведения уже больше века востребованы, его читают, его помнят, его осмысливают и в современную эпоху.

В 2010 году на северном макросклоне хребта Жетысуского Алатау был открыт уникальный Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк, на территории которого произрастают дикоплодовые насаждения яблони Сиверса. Общая площадь парка составляет 356 тысяч 022 гектара, землепользование формируется на границах трех административных районов Алматинской области — Аксуского, Саркандского и Алакольского. Парк создан с целью сохранения естественных горных ландшафтов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.

В 2012 году было запущено вещание первого отечественного круглосуточного телеканала Казахстана «24KZ» с широкоформатным режимом вещания (16×9) в высоком разрешении. Канал предоставляет обширную информацию о событиях в мире и подробно рассказывает о том, что происходит в Казахстане. Транслируется через национальную систему спутникового телевидения «Otau TV» и в кабельных сетях. Ежедневно в эфир выдаются 48 выпусков новостей и 40 информационно-тематических программ.

В 2013 году в Усть-Каменогорске состоялась церемония открытия памятника казахскому писателю, публицисту, драматургу, видному общественному деятелю, восточноказахстанцу Оралхану Бокею. Авторы — известные скульпторы Усть-Каменогорска Владимир Самойлов и Евгений Непьянов.

В 2014 году чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин вошел в рейтинг «10 самых разрушительных панчеров». Геннадий Головкин расположился на четвертой строчке, пропустив вперед только россиянина Сергея Ковалева, американца Деонтея Уайлдера и украинца Владимира Кличко, который занял первое место в данном рейтинге.

В 2016 году состоялась церемония открытия Казахской национальной академии хореографии. Ректору новой Академии хореографии в Астане вручили статуэтку балерины, которая отныне будет ежегодно передаваться от выпускников первоклассникам, символизируя эстафету профессионального роста артистов балета и преемственность традиций академии. Национальная академия хореографии — это первое высшее учебное заведение такого рода не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии.

В 2021 году в городах Крайова и Констанца Румынии прошли концерты «Дуновение из тюркского мира» и фотовыставка «30 лет независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана».

В рамках визита ТЮРКСОЙ в Румынию делегация посетила сквер «Казахстан» и памятник великому казахскому композитору Курмангазы в городе Меджидия. Артисты тюркского мира из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Туркменистана отдали дань памяти великому композитору и сыграли у памятника великому композитору Курмангазы одно из самых известных произведений — «Адай».

В 2021 году казахстанские боксеры выиграли практически все разыгрываемые медали на прошедшем в Дубае (ОАЭ) чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи. Из 51 комплекта наград казахстанцы завоевали 49 медалей: 19 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых.

В 2023 году на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов, проходившем в Загребе (Хорватия), Нурлан Исатаев из Уральска Западно-Казахстанской области в весовой категории до 55 кг в отборочном раунде одолел соперников из Туркменистана, Армении и США. Заняв в своей группе первое место, дзюдоист в полуфинале встретился с соотечественником Оралбеком Байзаком, а в финале — с грузином Мераби Самадашвили. Схватка с ним перешла в дополнительное время, где сильнее оказался казахстанец.

В 2023 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана. Глава государства поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с национальным праздником — Днем независимости.

В 2024 году в Астане состоялся массовый забег Saryarqa Run, приуроченный к празднованию Дня Конституции Республики Казахстан. В забеге приняли участие 500 человек.

В 2024 году Еркин Габбасов стал серебряным призером Паралимпиады-2024 по пулевой стрельбе из винтовки.

В 2025 году пилоты «Казавиаспас» МЧС РК вместе с бригадой санитарной авиации провели экстренную транспортировку младенца из поселка Жайрем города Каражал в Жезказган. Малыш нуждался в срочной медицинской помощи, и счет шел на минуты. Экипаж и врачи сработали максимально оперативно — ребенка успешно доставили в перинатальный центр, где ему оказывают необходимую помощь.

В 2025 году представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин одержал победу на этапе Кубка Азии в Алматы. Спортсмен стал лучшим в дисциплине «скорость». В финале Хайбуллин выиграл у японца Цукики Ониши. Третье место занял Рё Омаса (Япония).