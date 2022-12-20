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31,3 млн тенге выделено на новогоднее оформление в Атырау

20 Декабря 2022, 17:15
31,3 млн тенге выделено на новогоднее оформление в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На оформление города Атырау из бюджета выделено 31,3 млн тенге, в том числе и на покупку новых елок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная городская елка будет установлена на центральной площади имени Исатая и Махамбета. Для этого была закуплена новая 12-метровая елка. Еще три 9-метровые новые елки планируется установить в микрорайонах Нурсая, Привокзальный и около музыкальной академии имени Дины Нурпеисовой. В этом году при оформлении города будут использованы старые украшения. В том числе малые архитектурные формы, новогодние надписи и пять двухметровых елок», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

В 2019 году на празднование Нового года было выделено 43 миллиона 700 тысяч тенге. В 2020 и 2021 годах на празднование Нового года денежные средства не выделялись.


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