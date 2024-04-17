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    13:36, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Мошенница из Актобе похитила собранные для больных детей 30 млн тенге

    мошенница
    Фото: МВД РК

    Полицией задержана подозреваемая в присвоении денег, собранных гражданами на лечение детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Polisia.kz. 

    В полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда «More life».

    По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе денежных средств на лечение.

    По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге, собранных неравнодушными гражданами.

    В одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направляет на лечение родителей с ребенком в Минск Республики Беларусь без денег. Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения, и родители оказались без помощи в другой стране.

    По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

    В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий. Подозреваемая водворена в ИВС. Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, обратится незамедлительно в полицию.

    Теги:
    Мошенничество Полиция Борьба с преступностью
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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