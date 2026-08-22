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    Движение по обновленному участку международной трассы запустили в СКО

    В Северо-Казахстанской области завершена реконструкция 30-километрового участка республиканской автодороги KAZ02 «Петропавловск — граница РФ (на Курган)». Движение на участке с 495 по 525 км открыто для всех видов транспорта, передает агентство Kazinform.

    трасса астана кокшетау петропавловск
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    Проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры. Обновленный участок входит в состав стратегического коридора «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ», который имеет важное значение для межрегионального и международного сообщения.

    трасса астана кокшетау петропавловск
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    В церемонии открытия движения принял участие заместитель акима Северо-Казахстанской области Нурлан Кенесов. Он отметил, что развитие дорожной инфраструктуры имеет для региона особое значение.

    трасса Астана кокшетау петропавловск
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    — Для Северо-Казахстанской области качество автомобильных дорог имеет особое значение. Это, прежде всего, безопасность наших жителей, развитие транзитного потенциала, сельского хозяйства и бизнеса, укрепление межрегиональных связей и приграничного сотрудничества, — подчеркнул Нурлан Кенесов.

    трасса астана кокшетау петропавловск
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    В целом в 2026 году ремонтными работами в регионе охвачено 433 км автомобильных дорог республиканского значения. На эти цели предусмотрено 67,5 млрд теңге. Сегодня 90% республиканской дорожной сети области, или 1 773 км, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. До конца года этот показатель планируется довести до 92%.

    На открытом 30-километровом участке выполнен масштабный комплекс работ: проведено порядка 986 тыс. кубометров земляных работ, установлена 31 водопропускная труба, оборудованы две автобусные остановки и площадка отдыха. В реализации проекта были задействованы 80 единиц техники и 125 специалистов.

    трасса астана кокшетау петропавловск
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    Реконструкция трассы позволит повысить безопасность и комфорт движения, улучшить транспортную доступность населенных пунктов, усилить транзитный потенциал и создать дополнительные условия для социально-экономического развития региона.

    Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области завершается масштабное обновление автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ».

    Дороги Инфраструктурные проекты. Дороги. КазАвтоЖол СКО Регионы Казахстана
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор