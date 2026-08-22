Движение по обновленному участку международной трассы запустили в СКО

В Северо-Казахстанской области завершена реконструкция 30-километрового участка республиканской автодороги KAZ02 «Петропавловск — граница РФ (на Курган)». Движение на участке с 495 по 525 км открыто для всех видов транспорта, передает агентство Kazinform.

Проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры. Обновленный участок входит в состав стратегического коридора «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ», который имеет важное значение для межрегионального и международного сообщения.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

В церемонии открытия движения принял участие заместитель акима Северо-Казахстанской области Нурлан Кенесов. Он отметил, что развитие дорожной инфраструктуры имеет для региона особое значение.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

— Для Северо-Казахстанской области качество автомобильных дорог имеет особое значение. Это, прежде всего, безопасность наших жителей, развитие транзитного потенциала, сельского хозяйства и бизнеса, укрепление межрегиональных связей и приграничного сотрудничества, — подчеркнул Нурлан Кенесов.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

В целом в 2026 году ремонтными работами в регионе охвачено 433 км автомобильных дорог республиканского значения. На эти цели предусмотрено 67,5 млрд теңге. Сегодня 90% республиканской дорожной сети области, или 1 773 км, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. До конца года этот показатель планируется довести до 92%.

На открытом 30-километровом участке выполнен масштабный комплекс работ: проведено порядка 986 тыс. кубометров земляных работ, установлена 31 водопропускная труба, оборудованы две автобусные остановки и площадка отдыха. В реализации проекта были задействованы 80 единиц техники и 125 специалистов.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Реконструкция трассы позволит повысить безопасность и комфорт движения, улучшить транспортную доступность населенных пунктов, усилить транзитный потенциал и создать дополнительные условия для социально-экономического развития региона.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области завершается масштабное обновление автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ».