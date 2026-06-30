30 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день астероида

Провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 71/90 от 6 декабря 2016 года. Впервые отмечался в 2015 году.

Основная задача Дня астероида — распространить информацию об астероидах и опасности, которую они несут для Земли, а также о методах предотвращения столкновений астероидов с Землей. Дата 30 июня была выбрана в память о падении Тунгусского метеорита — самой масштабной в современной истории астероидной катастрофе.

Международный день парламентаризма

В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции провозгласила годовщину основания Межпарламентского союза Международным днем парламентаризма, чтобы подчеркнуть роль парламентов и парламентских организаций как на национальном уровне, так и в достижении глобальных целей устойчивого развития и улучшении жизни людей во всем мире.

СОБЫТИЯ

В 1935 году был образован Бурлинский район, на существующих границах район сформирован в 1965 году и расположен в северо-восточной части Западно-Казахстанской области. Район граничит с тремя районами Западно-Казахстанской области и на севере по реке Урал с Оренбургской областью Российской Федерации. Территория района занимает площадь в 5 556 тыс. кв. м. В состав района входят 15 сельских округов и город Аксай.

В 1954 году Советом министров СССР было принято решение о начале строительства Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО) на базе Соколовского и Сарбайского месторождений магнетитовых руд.

ССГПО — крупнейшее предприятие Казахстана и стран Содружества Независимых Государств по подготовке железорудного сырья. Основная продукция — офлюсованные железорудные окатыши и железорудный концентрат.

В 1998 году при Президенте Республики Казахстан был создан Совет иностранных инвесторов (СИИ). Основные задачи — обеспечение прямого диалога между Правительством Республики Казахстан и иностранными инвесторами, работающими в стране; оперативное решение проблемных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью; улучшение инвестиционного климата в Казахстане и дальнейшая интеграция экономики нашей страны в мировые экономические процессы.

В 2007 году на площади Дворца мира и согласия был открыт монумент Дружбы народов. Авторы проекта — художник Толеугазы Байгалиев, архитектор Саматбек Таженулы и скульптор Аскар Нартов.

Высота памятника — 21 метр. Посередине памятника расположены стилизованные колосья, а внизу — кереге, число которых соответствует количеству национальностей и этносов, проживающих в Казахстане.

В 2009 году в столице улица Манаса, на которой расположены Дворец независимости и монумент «Қазақ елі», была переименована в проспект Тәуелсіздік.

В 2010 году в г. Темиртау (Карагандинская область) в торжественной обстановке вскрыли капсулу с посланием потомкам, заложенную в 1985 году, в честь 25-летней годовщины Карагандинского металлургического комбината.

Послание адресовано металлургам XXI века и содержало в себе напутствие — свято хранить традиции металлургов казахстанской магнитки. В контейнер также были помещены документы, копии отчетов о выпускаемой в те годы продукции, пленка со снятым к юбилейной дате документальным фильмом.

В 2011 году в Алматы был открыт совместный визовый центр Венгрии, Австрии, Латвии, Словакии и Словении. Его создание является решением венгерского правительства, которое было принято с учетом норм и ценностей Шенгенского договора и, кроме этого, призвано выразить особенные историко-культурные связи между казахским и венгерским народами.

В 2015 году были выпущены в обращение юбилейные монеты «550 лет Казахскому ханству» из серии монет «Выдающиеся события и люди» номинальной стоимостью 500 тенге и из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге.

В 2018 году в Астане по модели венгерского Большого фестиваля тюркских народов прошел фестиваль «Мир кочевников». На фестивале были раздельно представлены обычаи и традиции, стрельба из лука, борьба, гастрономия и боевые искусства. Среди участников — венгерская группа «Мажар-Туран», группа из Турции, команда «Багатур» из Болгарии, команда «Бибизаф» из Башкортостана и другие. Были также представлены ремесленники, артисты из Бурятии, Болгарии, Узбекистана, Турции и других стран.

В 2018 году на выставке в Семее представили трехструнную домбру-талисман поэта Абая Кунанбаева, которую специально привезли из дома-музея в селе Жидебай. В 1885 году один из русских друзей Абая Нифонт Долгополов в летние месяцы побывал в Шынгыстау. После того, как он вернулся из аула Абая, в краеведческий музей Семея сдал старинные казахские музыкальные инструменты: трехструнную домбру-талисман Абая, кобыз, сыбызгы, асатаяк. Домбра — ценный экспонат, который хранит отпечатки пальцев Абая.

В 2019 году было выпущено подарочное коллекционное издание альбомов Батырхана Шукенова, в которое вошли два концерта, девять музыкальных дисков и неизданные ранее песни.

В дополнение к музыкальным дискам, сборник содержит два DVD с записями концертов Батыра — 2006-го и 2013-го годов в Алматы. Последняя создана при участии коллег и друзей артиста из Нью-Йорка, Лондона, Риги и Москвы.

В 2020 году в Казахстане был создан Фонд поддержки национальных парков, главная задача которого — поддержка проектов по развитию цивилизованного, экотуризма, объединение единомышленников в целях заботы о природе нацпарков страны.

В 2020 году в Варшаве, в центральном здании «Почта Польска», состоялась торжественная церемония гашения марки, посвященной 175-летию Абая.

В ходе вступительной речи посол Казахстана в Польше Алим Кирабаев отметил актуальность философских идей и бессмертного литературного наследия великого писателя, в котором он призывает и вдохновляет современное поколение руководствоваться принципами честности и справедливости, а также служить своему народу и стремиться к просвещению.

В 2020 году в Астане состоялась торжественная церемония открытия телевизионного канала «Абай ТВ», призванного стать новым нишевым каналом, посвященным богатству и наследию отечественной культуры.

В 2021 году в Республике Корея за всю историю дипломатических отношений между двумя государствами президент южнокорейской компании Dongil Highvill Ко Донг Хен стал первым почетным консулом Казахстана.

Основная его деятельность направлена на усиление работы по защите прав наших граждан, а также содействие в развитии сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и науки.

В 2021 году в Музей музыкальных инструментов Бельгии были переданы домбыра, кобыз и сыбызгы. Богатая музыкальная культура Казахстана теперь будет представлена в Брюсселе. Домбыра, кобыз и сыбызгы будут внесены в список Государственного музейного комплекса Королевских музеев искусства и истории Бельгии, а также будут доступны по всему миру через онлайн-каталог музея и международную базу данных музыкальных инструментов «MIMO».

В 2021 году лучшие произведения казахстанской литературы — «Избранные произведения Чокана Валиханова», «Антология современной казахской литературы», а также собрание сочинений Абая Кунанбайулы — были представлены на виртуальной Лондонской книжной ярмарке 2021 года.

Все эти англоязычные издания были опубликованы в партнерстве с издательством Кембриджского университета в 2019 и 2020 годах.

В 2022 году в Беларуси открыли гранитный памятник уроженцам Казахстана, павшим в годы Великой Отечественной войны на белорусской земле, созданный по инициативе Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы», Памятник открыли на воинском кладбище мемориального комплекса «Рыленки».

В 2023 году в Енбекшиказахском районе был организован форум Agro-Business Forum Assy-2023. В ходе мероприятия предпринимателями и фермерами региона была представлена выставка сельскохозяйственной продукции: от верблюжьего сухого молока до кормов для животных, минеральных и органических удобрений.

В 2023 году указом Главы государства за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга награждены спасатели и военные.

В 2024 году более 700 новобранцев из разных уголков страны прошли 30 суток специальной подготовки в воинской части 5573 и торжественно принесли присягу на верность служению Родине. Поддержать их приехали родители. Теперь молодые солдаты встанут в единый строй и будут обеспечивать общественный порядок на улицах Астаны совместно с другими военнослужащими воинской части 5573.

В 2025 году в Астане открылся рейтинговый турнир World Boxing. В турнире приняли участие около 300 боксеров из более чем 30 стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Финляндию, Сербию, Швейцарию, Азербайджан и Казахстан.