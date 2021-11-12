309 обращений за сутки поступили в Сall-центр от владельцев ввезенных из РФ авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для оперативного предоставления информации по вопросам эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, в Департаменте полиции г. Нур-Султана для удобства граждан открыты call-центры, по которым водители могут обращаться для получения интересующей информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

За время работы call-центра поступило 309 обращений. Жителей интересовали порядок регистрации транспортных средств в Республике Казахстан, возможность дальнейшей эксплуатации, алгоритм действий собственников авто, снятых с регистрационного учета, порядок выдачи со штрафстоянки, а также по разъяснениям некоторых норм Кодекса об административных правонарушениях РК.

Напоминаем, что Сall-центр принимает звонки по телефонам: 8 (7172) 71- 69-77, 67-75-75, 8 705 164 7191 с 9:00 до 23:00 часов.

По телефону можно получить информацию касательно эксплуатации и регистрации транспортного средства, а также проверить по учетным данным регистрацию своего автомобиля в РФ.

Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.



