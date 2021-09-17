3081 человек заразился коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 3081 заболевший с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 338

город Алматы - 651

город Шымкент - 102

Акмолинская область - 170

Актюбинская область - 224

Алматинская область - 252

Атырауская область - 98

Восточно-Казахстанская область - 114

Жамбылская область - 71

Западно-Казахстанская область - 103

Карагандинская область - 392

Костанайская область - 140

Кызылординская область - 64

Мангистауская область - 40

Павлодарская область - 198

Северо-Казахстанская область - 72

Туркестанская область - 52

Всего в стране выявлено 854742 заболевших.