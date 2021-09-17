РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:02, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    3081 человек заразился коронавирусом за сутки в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 3081 заболевший с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 338

    город Алматы - 651

    город Шымкент - 102

    Акмолинская область - 170

    Актюбинская область - 224

    Алматинская область - 252

    Атырауская область - 98

    Восточно-Казахстанская область - 114

    Жамбылская область - 71

    Западно-Казахстанская область - 103

    Карагандинская область - 392

    Костанайская область - 140

    Кызылординская область - 64

    Мангистауская область - 40

    Павлодарская область - 198

    Северо-Казахстанская область - 72

    Туркестанская область - 52

    Всего в стране выявлено 854742 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!