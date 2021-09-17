08:02, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6
3081 человек заразился коронавирусом за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 3081 заболевший с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 338
город Алматы - 651
город Шымкент - 102
Акмолинская область - 170
Актюбинская область - 224
Алматинская область - 252
Атырауская область - 98
Восточно-Казахстанская область - 114
Жамбылская область - 71
Западно-Казахстанская область - 103
Карагандинская область - 392
Костанайская область - 140
Кызылординская область - 64
Мангистауская область - 40
Павлодарская область - 198
Северо-Казахстанская область - 72
Туркестанская область - 52
Всего в стране выявлено 854742 заболевших.