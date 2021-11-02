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    11:19, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    308 жителей СКО подали заявку на зачисление в Президентский молодежный кадровый резерв

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – От Северо-Казахстанской области на участие в Президентском молодежном кадровом резерве подали заявки 308 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по делам государственной службы, всего по стране приняли участие 8 638 человек. После прохождения трех этапов к дальнейшему участию допустили 235 кандидатов.

    «Заключительное заседание Национальной комиссии по зачислению в Президентский молодежный кадровый резерв состоится в декабре, по решению которого будут отобраны наиболее достойные кандидаты. Срок пребывания в резерве составляет три года, в течение которого резервисты имеют перспективы назначения на политические должности, административные должности корпуса «А» и руководящие должности корпуса «Б», - сообщила главный специалист департамента Гульнара Сарсембаева.

    Она добавила, что в предыдущих отборах североказахстанская молодежь активно участвовала. Одного из резервистов назначили на должность заместителя руководителя управления внутренней политики, другого - заместителя акима района Шал акына. В прошлом году на должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог тоже назначили одного из участников Президентского молодежного кадрового резерва. Сейчас он перешел на должность директора информационного обеспечения Министерства национальной экономики РК.

    В департаменте отметили, что в этом году изменился порядок прохождения отбора, в процессе которого определяются кандидаты с высоким уровнем способностей работать с текстовой и числовой информацией, умением решать ситуационные задачи, наличием определенных компетенций. На каждый следующий этап допускаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов.

    «Президентский молодежный кадровый резерв предоставляет реальную возможность для воплощения знаний, умений и навыков талантливой и креативной молодежи. В свою очередь, кадровый резерв является отличной стартовой площадкой для формирования нового пула молодых управленцев, для которых основными ценностными ориентирами должно стать безупречное служение народу, повышение благосостояния казахстанского общества и эффективное развитие государства. Учитывая положительный опыт предыдущего отбора, Главой государства поручено проводить такие отборы на системной основе», - сказала Г. Сарсембаева.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Президентский кадровый резерв Другие государственные органы Общество Молодежь
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