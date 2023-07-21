308 социальных объектов для лиц с инвалидностью полностью адаптированы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках обеспечения законных прав лиц с инвалидностью в Северо-Казахстанской области проведена адаптация 418 объектов социальной инфраструктуры. При этом из них 308 объектов полностью адаптированы для всех категорий людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима области.

Как сообщалось, в Казахстане реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии «Аманат» и проект «Кедергісіз келешек», разработанный по поручению Главы государства в 2021 году.

Проектом определены 22 тыс. приоритетных по адаптации объектов по стране. Начиная с 2021 года по 2025 год ежегодно должно быть адаптировано по 4400 объектов. По состоянию на 1 июня текущего года адаптировано 9 128 объектов.

В Северо-Казахстанской области за 5 лет предусмотрена адаптация 1294 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью. В настоящее время из 776 объектов, запланированных к адаптации в период с 2021 по 2023 гг., местными исполнительными органами проведены адаптационные мероприятия на 418 объектах.

В ходе «постконтрольных» проверок, проведенных территориальным Департаментом Комитета труда и социальной защиты МТСЗН по Северо-Казахстанской области, из 418 указанных объектов подтверждена полная адаптация 308 объектов.

Так, в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:

- государственные учреждения – 66 (24 акимата, 4 областных управления, 8 отделов местных исполнительных органов, 2 маслихата, 8 судов, 4 районных управлений и отделов, 5 отделов полиции, 2 департамента, 3 прокуратуры, 6 центров социального обслуживания);

- объекты здравоохранения – 29 (6 поликлиник, 11 больниц, 5 медицинских центров, 5 врачебных амбулаторий и медпунктов, 2 стоматологии);

- объекты образования – 112 (88 школ, 2 университета, 12 колледжей, 10 детских садов);

- прочие объекты социальной инфраструктуры – 101 (7 филиалов банков, 6 почтовых отделений, 6 домов культуры, 1 центр социальной реабилитации, 9 торговых домов, супермаркетов и ТРЦ, 1 ресторан, 8 аптек, 1 автовокзал, 3 ж/д вокзала, 3 спорткомплекса, 8 спортшкол и др.).

110 объектов признаны частично адаптированными, по ним выявлено 725 нарушений: для лиц с нарушением слуха – 180; с нарушением зрения – 202; с нарушением опорно-двигательного аппарата – 172, для лиц, передвигающихся на кресло-коляске – 171.

Указанные нарушения будут полностью устранены до конца, с собственниками объектов проведены разъяснительные и консультационные работы для завершения мероприятий по адаптации, говорится в сообщении.

Также до конца 2023 года планируется адаптировать 358 объектов.

Кроме того, в рамках государственного контроля Департаментом проведено 64 проверки объекта социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. Из них:

- 29 – внеплановые проверки, проведённые по обращениям и по контролю за исполнением предписания;

- 35 проверок – в рамках профилактического контроля.

По итогам проверок выдано 35 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 16 административных штрафов на сумму 4 млн 554 тыс. тенге.

При проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф.