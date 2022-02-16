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308 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
16 Февраля 2022 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 февраля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 45 328 человек (44 171 КВИ+ и 1 157 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 6 191 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 39 137 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 308 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 133 пациента, на аппарате ИВЛ – 101 пациент.
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