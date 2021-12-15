308 пациентов с КВИ в Казахстане – в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 376 человек (–17 655+ и 2 721 КВИ-), из них в стационарах находится – 3 786 пациент, на амбулаторном уровне – 16 590 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 308 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 80 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 65 пациентов», - говорится в сообщении.