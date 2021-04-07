308 граждан оштрафовано за нарушение карантина в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 308 граждан оштрафовано на сумму более 32 млн тенге за нарушение карантинных мер с начала года в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Жамбылской области продолжают работу мобильных групп, направленных на исполнение требований карантинных ограничений. Так, сотрудниками полиции выявлено нарушение режима карантина по проведению праздничного мероприятия со скоплением более 100 приглашенных граждан.

«Жители продолжают устраивать торжества, свадьбы, юбилеи, банкеты и другие семейные торжества в ресторанах с большим количеством гостей. Особую тревогу вызывают люди пожилого возраста, которые посещают такие торжества. Именно они наиболее подвержены заболеванию. Только на указанном мероприятии из 115 приглашенных возраст 23 человек варьировал от 60 до 75 лет. Всего, с начала года рейдовыми проверками различных форм собственности выявлено 381 нарушение на объектах. Управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг по статье 425 КоАП РК привлечено к ответственности 308 владельцев увеселительных заведений и иных форм собственности на общую сумму 32 669 425 тенге», – сообщил начальник УМПС ДП Рахымберди Ашкеев.