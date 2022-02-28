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307 задержанных во время январских беспорядков освободили в Казахстане

28 Февраля 2022 17:15
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307 задержанных во время январских беспорядков освободили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По фактам январских событий 307 граждан освобождены с изменением меры пресечения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках расследований январской трагедии, освобождены с изменением меры пресечения 307 лиц, среди них 27 несовершеннолетних. Двое несовершеннолетних остаются под стражей, также по замене меры пресечения от спецпрокуроров поступили материалы еще по 22 лицам», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

Как он уточнил, по делам, касающимся январских событий, проведено около 1,5 тысяч осмотров мест происшествий, назначено и проводятся более 1500 судебных экспертиз.

«Генпрокуратура тщательно проверяет все факты применения недозволенных методов допроса со стороны правоохранительных органов. К сожалению, имеют место и ложные жалобы от подозреваемых в массовых беспорядках, актах терроризма, хищении и хранении оружия, нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Среди них 2 члена ОПГ, 12 лиц имеют судимости за убийство, кражи, грабежи и разбои», - проинформировал Серик Шалабаев.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что по итогам январской трагедии следственно-оперативные группы расследуют 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам.


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#Генпрокуратура   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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