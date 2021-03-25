08:58, 25 Март 2021 | GMT +6
307 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 22 124 человека. 307 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 124 человека (19 505 КВИ+ и 2 619 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 731 пациент, на амбулаторном уровне – 15 393 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 307 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 39 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 835 человек выздоровели.