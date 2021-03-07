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    10:45, 07 Март 2021 | GMT +6

    307 авиапассажиров прибыли в Казахстан без справок ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    Из 2 561 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 254 человек, без справок прибыло 307 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 2 128 пассажиров, со справками - 1 889, без справок - 239;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 433 пассажира, со справками - 365, без справок - 68.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 316 граждан РК, прибывших без справок 5 марта, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
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