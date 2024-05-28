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    10:30, 28 Май 2024 | GMT +6

    30,5 тысячи семей казахстанцев, пострадавших от паводков, получили единовременные выплаты

    Около 431,4 млрд тенге получили казахстанцы в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца
    Фото: gov.kz.

    По состоянию на 28 мая текущего года по республике единовременную выплату в размере 100 МРП получили 30 538 семьи. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В соответствии с алгоритмом возмещения ущерба, сегодня регионами проводятся запланированные мероприятия. Так по состоянию на 28 мая текущего года по республике единовременную выплату в размере 100 МРП получили 30 538 семьи. Работа на контроле и принимаются необходимые меры, — сказал Канат Бозумбаев. 

    Основные риски, по его словам, связаны с восстановлением жилья.

    — Поэтому акимам регионов необходимо данный вопрос взять на особый контроль и на ежедневной основе проводить работу с населением на местах, давать разъяснения по каждому возникающему вопросу, — добавил Канат Бозумбаев.

    Теги:
    Соцвыплаты Пострадавшие Компенсация Паводки в Казахстане Ущерб
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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