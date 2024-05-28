30,5 тысячи семей казахстанцев, пострадавших от паводков, получили единовременные выплаты

По состоянию на 28 мая текущего года по республике единовременную выплату в размере 100 МРП получили 30 538 семьи. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В соответствии с алгоритмом возмещения ущерба, сегодня регионами проводятся запланированные мероприятия. Так по состоянию на 28 мая текущего года по республике единовременную выплату в размере 100 МРП получили 30 538 семьи. Работа на контроле и принимаются необходимые меры, — сказал Канат Бозумбаев.

Основные риски, по его словам, связаны с восстановлением жилья.