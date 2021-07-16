Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

304 ОСИ и ПТ зарегистрированы в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
16 Июля 2021, 21:30
304 ОСИ и ПТ зарегистрированы в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в Карагандинской области зарегистрированы 304 ОСИ и ПТ. О промежуточных итогах внедрения объединений собственников имущества и простых товариществ рассказал на брифинге в прямом эфире на площадке региональной службы коммуникаций руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Улантай Усенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Согласно ему, после 1 июля 2022 года КСК перестанут существовать. На их место придут ОСИ и ПТ. Они позволят жильцам управлять домом самостоятельно.

«До этого срока кооперативы должны реорганизоваться в управляющую или сервисную компанию и в новом статусе продолжить свою деятельность по обслуживанию домов. Но только в том случае, если они будут выбраны на собрании жильцов. Если жители недовольны работой КСК, они могут не ждать и уже сегодня создать ОСИ либо ПТ», – отметил Улантай Усенов.

photo

ОСИ – это юридическое лицо. Механизм его создания следующий. Для начала необходимо провести собрание жильцов. Избрать из состава собственников совет дома сроком на три года. Выбрать председателя. Его полномочия будут действительны в течение года. Определить ревизора или ревизионную комиссию. Затем утвердить устав и подать документы о регистрации ОСИ в ЦОН. Там нужно будет заполнить заявление, предоставить протокол собрания и заплатить госпошлину в размере 1 МРП (2 917 тенге в 2021 году). С ОСИ никакие налоги в течение всей деятельности не взимаются.

Для создания ПТ нужно 100%-е согласие жильцов. Оно не является юрлицом. Устав и регистрация в юстиции и ЦОНе не нужны. Но необходимо встать на регистрационный учёт в местных исполнительных органах. Жильцы дома могут выбрать доверенное лицо. Этот человек будет действовать на основании доверенности, выданной владельцами квартир.


Карагандинская область   ЖКХ   Жилье   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО