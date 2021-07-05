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    08:01, 05 Июль 2021 | GMT +6

    3031 заболевшего коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 3031 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 799,

    город Алматы - 396,

    город Шымкент - 161,

    Акмолинская область - 130,

    Актюбинская область - 69,

    Алматинская область - 92,

    Атырауская область - 149,

    Восточно-Казахстанская область - 66,

    Жамбылская область - 57,

    Западно-Казахстанская область - 186,

    Карагандинская область - 499,

    Костанайская область - 54,

    Кызылординская область - 33,

    Мангистауская область - 196,

    Павлодарская область - 87,

    Северо-Казахстанская область - 12,

    Туркестанская область - 45.

    Всего в стране выявлены 436962 заболевших.


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