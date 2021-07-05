08:01, 05 Июль 2021 | GMT +6
3031 заболевшего коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 3031 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 799,
город Алматы - 396,
город Шымкент - 161,
Акмолинская область - 130,
Актюбинская область - 69,
Алматинская область - 92,
Атырауская область - 149,
Восточно-Казахстанская область - 66,
Жамбылская область - 57,
Западно-Казахстанская область - 186,
Карагандинская область - 499,
Костанайская область - 54,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 196,
Павлодарская область - 87,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 45.
Всего в стране выявлены 436962 заболевших.