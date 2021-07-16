303 кандидата на должность сельских акимов зарегистрированы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По Акмолинской области на 95 избирательных округах зарегистрированы 303 кандидата, из них 93 – выдвинуты политическими партиями, 210 самовыдвиженцев. Об этом на брифинге сообщил председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, 14 июля, в 18:00 мы завершили регистрацию кандидатов, хотим озвучить итоги. По Акмолинской области на 95 избирательных округах были выдвинуты 318 кандидатов, из них 100 – от политических партий, 218 – самовыдвиженцев. По состоянию на 18:00 14 июля зарегистрированы 303 кандидата, из них 93 – выдвинуты политическими партиями, 210 самовыдвиженцев. Средняя конкурентность – 3,2», - отметил спикер.

По словам М. Садуова, наибольшее количество кандидатов – пять человек - зарегистрировано в Ерейментау, Сабундинском сельском округе Коргалжынского района и сельском округе Бозайгыр Шортандинского района. По четыре кандидата - в 12 избирательных округах, по 3 кандидата - в 80 округах.

«Шесть политических партий представили кандидатуры по 85 округам. От партия Nur Otan заявлено 76 кандидатов, от НДПП «Ауыл» - два, от ДПК «Ак Жол» - шесть кандидатов, от ПП АDAL - два кандидата, от НПК - 13 кандидатов и от ОСДП - один кандидат. Зарегистрированы от партии Nur Otan 76 кандидатов, от НДПП «Ауыл» - два, от ДПК «Ак Жол» - пять кандидатов, от ПП АDAL - два кандидата, от НПК - семь кандидатов и от ОСДП - один кандидат», - пояснил спикер.

До 14 июля были сняты по различным причинам 15 кандидатов: девятерым отказано по несоответствию, из них три – от НПК и шесть самовыдвиженцев. В основу отказа легли заключения департамента госслужбы. Шестеро сами заявили о снятии своей кандидатуры, из них трое – от НПК, один - от ДПК «Ак Жол» и двое – самовыдвиженцы.

«В девяти избирательных округах выдвинуты кандидаты от двух политпартий, в 75 – от одной, в 11 – только самовыдвиженцы, в них нет политических партий. 157 кандидатов – госслужащие, в том числе 53 кандидата повторно баллотируются в акимы в конкретном сельском округе. Из 303 кандидатов 100 женщин – 33%. Среди кандидатов представители 12 национальностей. Средний возраст – 41,8 года», - добавил М. Садуов.

124 кандидата проживают в сельском округе, в котором баллотируются, 169 - в районе, пять - в Акмолинской области. Пять – в другом районе.

Теперь списки из 303 зарегистрированных кандидатов направлены для проверки в органы национальной безопасности. Если в отношении них будет информация отрицательного характера, то вопрос о снятии их будет рассматриваться на комиссии. Проверку ведет также департамент госдоходов.

Секретарь Акмолинской областной избирательной комиссии Николай Политкин подробно остановился на финансировании агитационного периода кандидатов.

«Государством за счет республиканских средств предоставлены для всех кандидатов равные условия. То есть избирательных фондов в этих выборах нет. Мы приняли постановление об установлении размеров расходов кандидатов на проведение выборной агитации из расчета - 220 тысяч тенге на одного. Сюда входит публикация в периодических печатных изданиях – 50 тысяч, выступление с программой по телевидению – 50 тысяч, выступление по радио – 10 тысяч тенге. Это 110 тысяч тенге. Плюс предусмотрены средства на выпуск агитационных материалов – 50 тысяч тенге, аренда помещения – 10 тысяч тенге и транспортные расходы – 50 тысяч тенге. Эти сведения размещены на интернет-страницах областного и территориальных избирательных комитетов . Всем политическим партиям мы также направили это постановление», - отметил Н. Политкин.