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    08:01, 04 Июль 2021 | GMT +6

    3003 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 791

    город Алматы - 391

    город Шымкент - 169

    Акмолинская область - 105

    Актюбинская область - 78

    Алматинская область - 112

    Атырауская область - 154

    Восточно-Казахстанская область - 73

    Жамбылская область - 34

    Западно-Казахстанская область - 173

    Карагандинская область - 496

    Костанайская область - 53

    Кызылординская область - 56

    Мангистауская область - 186

    Павлодарская область - 71

    Северо-Казахстанская область - 19

    Туркестанская область - 42

    Всего в стране выявлен 433931 заболевший.


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