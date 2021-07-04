08:01, 04 Июль 2021 | GMT +6
3003 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 791
город Алматы - 391
город Шымкент - 169
Акмолинская область - 105
Актюбинская область - 78
Алматинская область - 112
Атырауская область - 154
Восточно-Казахстанская область - 73
Жамбылская область - 34
Западно-Казахстанская область - 173
Карагандинская область - 496
Костанайская область - 53
Кызылординская область - 56
Мангистауская область - 186
Павлодарская область - 71
Северо-Казахстанская область - 19
Туркестанская область - 42
Всего в стране выявлен 433931 заболевший.