3000 обращений по WhatsApp поступило в январе полицейским в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в январе 3 000 обращений поступило полицейским по WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковые ежедневно общаются с гражданами, первыми приходят на помощь в любой ситуации, внимательно выслушивают их вопросы и помогают найти решение.

Участковые инспекторы полиции управления полиции города Атырау создают групповые чаты в мессенджере WhatsApp с жителями, проживающие на их территории, сотрудниками КСК и тесно взаимодействуют с ними.

С начала 2022 года через такие чаты участковым инспекторам поступило около 3 000 тысяч жалоб. Например, жители сообщают о подозрительном незнакомце, который находится во дворе, рассказывают о нарушении ночной тишины, распитии спиртных напитков в общественных местах, выброшенном мусоре в неустановленное место. Особенно важными бывают сообщения во время совершения краж или в случае внезапного исчезновения играющего ребенка. Присутствие в таких группах местного участкового помогает оперативно реагировать на различные ситуации, своевременно принимать меры по обеспечению безопасности граждан, профилактике правонарушений, в том числе при семейно-бытовых конфликтах», - рассказали в пресс- службе ДП региона.