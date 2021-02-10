300 жителей столицы пострадали от фейковых сотрудников банков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году рост интернет-мошенничества в столице вырос на 59 %. До 2700 фактов интернет-мошенничества зарегистрировано в полиции в 2020 году. За совершение интернет-мошенничеств полицейские привлекли к уголовной ответственности 97 лиц. Возмещено потерпевшим порядка 100 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Темп роста популярности онлайн-торговли стал заметен в период пандемии, этим воспользовались мошенники в сети интернет.

Среди них можно выделить мошенничества совершенные под предлогом продажи медицинских масок, антисептиков, лекарств, шуб, сотовых телефонов, мебели и др. Все они продавались мошенниками на сотнях фейковых аккаунтах и объявлениях в социальных сетях. Такие интернет-ресурсы в дальнейшем выявлены и заблокированы.

Другие мошенники представлялись сотрудниками банков и у держателей банковских карт путем обмана выманивали их реквизиты и смс-пароли. Тем самым получали доступ к счетам и совершали хищения в сети интернет. От действий таких мошенников пострадало более 300 жителей столицы, а ущерб составил порядка 300 млн.тенге. Расследование таких дел показывает вывод денег на счета зарубежных банков.

Во второй половине года больше всех пострадали пользователи сайта частных объявлений olx и kolesa. Тем, кто пытался на этих сайтах продать товар, мошенники предлагали услуги доставки, которой не существует. При этом мошенники отправляли ссылку схожую с настоящим сайтом, просили заполнить анкету, на которой необходимо было заполнить анкету с реквизитами банковской карты. Но после заполнения пользователи оставались не только без прибыли, но и без накоплений. Таких пострадавших насчитывается 600 человек.

С целью предупреждения и разъяснения разных видов интернет-мошенничеств сотрудниками столичной полиции постоянно размещаются пресс-релизы и профилактические материалы. Создаются и рассылаются социальные ролики по предупреждению новых видов мошенничеств. И в этот раз полиция рекомендует:

- не передавать третьим лицам реквизиты банковских карт, CVV-коды и пароли;

- отказаться от предоплаты, не удостоверившись в наличии товара и его качестве;

- во избежание оформления онлайн-кредитов не передавать посторонним лицам свои персональные данные;

- не участвовать в сомнительных акциях по приумножению денег;

- проверять достоверность предоставляемых услуг (olx-доставка, аренда недвижимости, раскрутка денег на ставках и др.).