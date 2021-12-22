300 юных павлодарцев стали лауреатами премии «Тәуелсіздік ұланы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Премию в поддержку талантливых и одаренных детей в Павлодарской области учредили в этом году. На соискание награды поступило около 1,5 тысячи заявок. В региональный тур прошли 730 претендентов. После оценки независимого жюри были объявлены 300 лауреатов «Тәуелсіздік ұланы», передает МИА «Казинформ».

- Здорово, что в нашей области учредили такую премию, - сказал ученик колледжа Торайгыров университета, чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Иванов. - Она является для нас признанием наших трудов, как в учебе, так и в спорте. Молодому поколению нужна поддержка со стороны государства, тогда оно будет добиваться новых высот. Лично я буду с гордостью носить нагрудный знак «Тәуелсіздік ұланы».

Победителей чествовали в пяти номинациях: «Социально значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Спортивное мастерство», «Творческое мастерство» и «Профессиональное мастерство». Каждый из лауреатов получил специальный нагрудный знак и денежную премию.

- Образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на церемонии награждения лауреатов. - Я ни на секунду не сомневаюсь, что передо мной сегодня люди, которые меняют мир в лучшую сторону. И я искренне рад, что наша система образования смогла снабдить вас всеми необходимыми для этого знаниями и навыками. Педагоги и школьники Павлодарской области неизменно в лидерах различных конкурсов и олимпиад. За годы независимости страны наши учащиеся завоевали почти 9 тысяч медалей, в том числе международного уровня. Это результаты кропотливого и настойчивого труда и учителей, и школьников. Вознаграждать за такой труд – наша обязанность. Я уверен, что мотивация – необходимый компонент успеха. И мы рады внести свою лепту в повышение вашего стимула к достижению новых вершин.

«Тәуелсіздік ұланы» не единственная премия, учрежденная в Павлодарской области в рамках развития образования. В прошлом году в регионе впервые стали награждать педагогов знаком «Павлодар облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін», подкрепленным 1000 МРП (около 3 миллионов тенге). На сегодня его получили почти 70 учителей, которые внесли особый вклад в развитие сферы.