300 тысяч звонков поступило на горячую линию в Атырау
«Большинство звонков поступило по вопросам ограничений, правил, условий пересечения постов во время комендантского часа. Кроме того, были подняты вопросы по времени деятельности социально значимых объектов, государственных органов и коммунальных учреждений, расписанию воздушных и железнодорожных маршрутов, ценам на продукты питания, горюче-смазочные материалы, связи с сетью Интернет. В настоящее время в центре работают 32 оператора»,- сообщили в региональной службе коммуникаций.
Напомним, в связи с массовыми беспорядками, произошедшими по всей стране, в Казахстане с 5 января объявлено чрезвычайное положение.
В связи с этим в Атырауской области введен комендантский час. На сегодняшний день на территории области проводится антитеррористическая операция.