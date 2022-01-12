300 тысяч звонков поступило на горячую линию в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала введения режима чрезвычайного положения в Атырау на горячую линию поступило около 300 тысяч звонков. На вопросы, волнующие жителей области, отвечает колл-центр «109» при аппарате акима Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Большинство звонков поступило по вопросам ограничений, правил, условий пересечения постов во время комендантского часа. Кроме того, были подняты вопросы по времени деятельности социально значимых объектов, государственных органов и коммунальных учреждений, расписанию воздушных и железнодорожных маршрутов, ценам на продукты питания, горюче-смазочные материалы, связи с сетью Интернет. В настоящее время в центре работают 32 оператора»,- сообщили в региональной службе коммуникаций.

Напомним, в связи с массовыми беспорядками, произошедшими по всей стране, в Казахстане с 5 января объявлено чрезвычайное положение.

В связи с этим в Атырауской области введен комендантский час. На сегодняшний день на территории области проводится антитеррористическая операция.



