300 тысяч тенге перечислила мошеннику жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной факт мошенничества, связанный с «раскруткой денег», зарегистрировали в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 35-летняя жительница райцентра Бесколь нашла на одном из сайтов бесплатных объявлений предложение «раскрутки денег». Неизвестные предлагали солидный процент прибыли.

Женщина сразу перечислила 300 тысяч тенге. Обещанные «дивиденды» в размере 45 тысяч она получила. Вот только остальная сумма исчезла вместе с «благодетелем». Через две недели сельчанка обратилась в полицию.

«Это первый случай интернет-мошенничества в районе, проведенный по такой схеме. Всего с начала года зарегистрировали 10 киберпреступлений. Из них пять – по сценарию «звонка из службы безопасности банка». Четыре случая - оформление микрокредита на чужое имя. Ещё одно преступление связано с предоплатой при совершении интернет-покупки», - отметил начальник отдела полиции Кызылжарского района Алихан Байкадамов.

Напомним, несколько дней назад в регионе зарегистрировали серию преступлений, связанных с обещанием «раскрутить» деньги. От действий мошенницы пострадали жители нескольких городов страны.