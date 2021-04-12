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    10:09, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    300 тысяч доз вакцины поставят в регионы - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, как проходит кампания по вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 февраля в регионы поставлено 611 тысяч доз вакцины. Поставка осуществляется согласно утвержденному графику. Уже завтра ожидается поставка очередных 300 тысяч доз в регионы. Дополнительно в апреле ожидается поставка порядка 1,4 миллиона доз, что обеспечит доступность вакцинации порядка двух миллионов граждан страны в апреле», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

    По сообщению министра, в регионах иммунизация проводится в 916 прививочных пунктах.

    «Кроме того, для вакцинации против КВИ в отдаленных регионах, организационных коллективах, в местах массового скопления людей задействовано 233 выездные прививочные бригады. В кампанию иммунизации вовлечено около 10 тысяч медицинских работников. В Алматы, Нур-Султане, Кокшетау прививочные пункты развернуты в торговых центрах, на рынках и вакцинация доступна и в выходные дни. Это позволяет обеспечить доступ населения Казахстана к вакцинации», - отметил А. Цой.

    Он напомнил, что с 8 апреля записаться на вакцинацию можно через портал Электронного правительства.

    «С учетом переговоров с производителями в Казахстане до сентября текущего года планируется обеспечить доступ к вакцинации порядка 10 млн населения Казахстана или 100% от подлежавшего контингента», - отметил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Главная Минздрав РК
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