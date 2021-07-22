300 тысяч доз наркотиков обнаружены у жителей Шу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 300 тысяч доз наркотиков обнаружили полицейские у жителей Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках республиканского ОПМ «Карасора-2021» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в предпесковой зоне Шуского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны 27 и 61-летние местные жители.

В ходе обыска у них обнаружено наркотическое вещество «марихуана» общим весом около 30 килограммов, вес изъятого составляет более 300 тысяч доз. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков – около трех миллионов тенге.

«Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Задержанные дали признательные показания и был водворен в ИВС города Шу.



