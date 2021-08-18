300 тысяч деревьев посадят в Алматы осенью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О сезоне предстоящей осенней посадки деревьев сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, напомнив, что планируется высадить порядка 300 тысяч деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прямом эфире передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» аким города рассказал об особенностях осенних посадок, старт которых намечен на конец сентября. И пройдут они в несколько этапов.

Так, будут сделаны массовые посадки вдоль жилых массивов, в основном в Наурызбайском и Алатауском районах, вокруг таких ЖК, как «Алгабас», «Шугыла» и другие.

Кроме того, планируются посадки вдоль магистральных улиц – пр. Рыскулова, Абая, Аль-Фараби, ул. Тимирязева. По тротуарам, по разделительной полосе. На участках, где нет деревьев, и на территориях, где завершены работы по пробивке магистральных улиц – пр. Абая, ул. Алатау.

С жителями города будет проведена традиционная акция «Зеленый двор» по озеленению придомовых территорий. Всего планируется высадить 300 тыс. деревьев. К слову, весной было высажено 64,5 тыс. деревьев.

В этом году ввиду низкой приживаемости и высокой заболеваемости город отказывается от лип и катальп, туй. Предпочтение отдается районированным деревьям, в том числе привычному тополю «Казахстанскому», без пуха, и вязу, более известному, как карагач.

Отвечая на вопросы горожан, аким сообщил о том, что в Сосновом бору в рамках акции «Жасыл Алматы» высажено 5,5 тыс. деревьев сосны. Инициативной группой ЭКО фонда «Табигат» на территории сквера высажено 350 сосен и 500 яблонь.

Для ухода за насаждениями подготовлена скважина и проложена поливочная система. 80% деревьев поливаются благодаря автоматической системе.

В рамках акции «Жасыл Алматы» в сквере Сосновый, вдоль кладбища «Западное», вдоль ул. Б. Момышулы посажено более 176 тыс. саженцев деревьев.

Напротив Соснового бора высажена березовая роща, где насчитывается 2,5 тыс. деревьев. По согласованию с археологами высажено около 2 тыс. деревьев вокруг Сакского кургана. В микрорайонах Боралдай, Зердели строятся новые парки.