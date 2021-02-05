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    14:00, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    300 тысяч деревьев планируют высадить в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении зеленой экономики города Алматы рассказали о планах по высадке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году планируется высадить 300 тысяч зеленых насаждений по всему городу. Посадки будут производиться в 2 этапа: весна (март, апрель) и осень (октябрь-декабрь)», - сообщили в управлении в ответ на официальный запрос Казинформа.

    Высадка зеленых насаждений планируется в Алатауском районе – 103 813 штук, Бостандыкском районе – 25 089 штук, Жетысуском районе – 20 613 штук, Наурызбайском районе – 21 702 штук и в Турксибском районе – 20 805 штук.

    В Алматы реализуется проект масштабного озеленения города «Jasyl Almaty».


    Теги:
    Экология Алматы
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