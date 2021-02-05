300 тысяч деревьев планируют высадить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении зеленой экономики города Алматы рассказали о планах по высадке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году планируется высадить 300 тысяч зеленых насаждений по всему городу. Посадки будут производиться в 2 этапа: весна (март, апрель) и осень (октябрь-декабрь)», - сообщили в управлении в ответ на официальный запрос Казинформа.

Высадка зеленых насаждений планируется в Алатауском районе – 103 813 штук, Бостандыкском районе – 25 089 штук, Жетысуском районе – 20 613 штук, Наурызбайском районе – 21 702 штук и в Турксибском районе – 20 805 штук.

В Алматы реализуется проект масштабного озеленения города «Jasyl Almaty».