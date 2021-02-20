300 томов литературных изданий передал Казахстан главной библиотеке Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев 19 февраля принял участие в церемонии передачи книг, изданных в преддверии 30-летия Независимости Казахстана, Центру казахской литературы и культуры Национальной библиотеки Республики Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Беларуси.

Выступая на торжественной церемонии, А. Бейсенбаев подчеркнул, что за многие годы сотрудничества главная библиотека Беларуси стала надежным партнером Посольства Казахстана. Много лет не прерывается традиция совместно отмечать памятные даты и знаковые события. В 2020 году Национальная библиотека Беларуси стала центром проведения дискуссий историков, культурологов, литературоведов, представителей студенчества вокруг жизни и деятельности великих мыслителей Казахстана аль-Фараби и Абая.

Передача более чем 300 изданий в фонд Центра казахстанской литературы и культуры открывает новую веху сотрудничества, которая пройдет под знаком 30-летия Независимости Казахстана.

Среди книг – творения выдающихся, знаковых личностей нашей страны - Ибрая Алтынсарина — казахского педагога-просветителя, писателя, фольклориста, учёного-этнографа, 180-летие которого широко отмечается этом году, а также изданного по заказу Посольства 4-томника «Путь Абая» М. Ауэзова на белорусской мове. Много детской, художественной и научной литературы, исторических, культурологических изданий.

Серьезно пополнится белорусская библиотека общественно-политическими изданиями современного Казахстана – собраниями литературных трудов Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, с чьим именем связано обретение и становление нашей независимости, и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

А. Бейсенбаев выразил уверенность, что казахстанская книга найдет в Беларуси своего читателя, ведь магнетизм художественного мудрого слова способен даже в читателе-новичке открыть интерес к новому, расширить границы знаний о Казахстане. А знания друг о друге сближают народы.

«Сегодня мы делаем важный задел на будущее в казахстанско-белорусских отношениях. Подписание Соглашения о сотрудничестве между ведущими библиотеками двух стран – станет надежной платформой, позволяющей расширять и множить культурно-гуманитарное взаимодействие Казахстана и Беларуси».

В ходе церемонии соглашение скрепили подписями генеральный директор Национальной академической библиотеки РК в городе Нур-Султан Умитхан Муналбаева и директор Национальной библиотеки Республики Беларусь Роман Мотульский.

Р. Мотульский поблагодарил казахстанскую делегацию за ценный дар и отметил, что книги обязательно найдут своего читателя и особенно будут интересны молодежи с точки зрения истории, туризма и других сфер.

Соглашение подразумевает сотрудничество двух ведущих библиотек страны в области библиотековедения, библиографии и иных смежных наук, книгообмена, культурных программ, повышения уровня профессионализма специалистов, развития цифровых технологий в современном библиотечном деле и расширения читательской аудитории.

Его целью является укрепление культурных связей и взаимовыгодного сотрудничества в сфере библиотечно-информационного обслуживания. Наиболее актуальным направлением взаимодействия определено создание и развитие электронных библиотек и осуществление обмена электронными копиями документов. Стороны также будут организовывать проведение совместных конференций, и семинаров с целью обмена опытом, оказывать информационную поддержку в осуществлении совместных научных и культурных проектов Беларуси и Казахстана, готовить и вносить предложения для осуществления совместных исследовательских, издательских и других инициатив.