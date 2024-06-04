300 тысяч ж/д колес ежегодно выпускает новое предприятие в Экибастузе

Продукция завода в Экибастузе, где установлено современное оборудование, соответствует лучшим мировым образцам. Об этом рассказал в интервью Primeminister.kz первый вице-премьер Роман Скляр, передает агентство Kazinform.

По его словам, предприятие обеспечивает потребности не только Казахстана, но и соседних государств. Мощность производства — 300 тысяч железнодорожных колес в год, 70% продукции уходит на экспорт. Из-за присутствия казахстанского производителя на рынке ЕАЭС Минпром России в 2019 году отказался от идеи строительства нового завода по производству колесных пар в РФ.

— Наше производство ничем не уступает лучшим мировым образцам, и они совершенно правильно посчитали, что есть другие ниши, которые необходимо занять в железнодорожном машиностроении. Конкуренция должна быть, это стимулирует наших производителей. Но когда речь идет о закупках, вводится режим изъятия из национального режима, либо производители получают определенные субсидии для того, чтобы их продукция была конкурентоспособной и имела спрос на внутреннем рынке.

Находясь в едином экономическом пространстве, мы должны заботиться о национальных интересах. Первостепенная задача Правительства — сохранять действующие и создавать новые производства и рабочие места, — сообщил Роман Скляр.