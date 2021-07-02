300 телефонов похитил житель Тараза под предлогом «срочно позвонить»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мошенника, похищавшего мобильные телефоны, задержали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками полиции за совершение ряда мошеннических действий был задержан 32-летний житель города Тараза. В ходе предварительного следствия было установлено, что под предлогом «срочно позвонить» он просил мобильные телефоны у прохожих. После того как добрые и доверчивые люди давали ему свой телефон, он убегал с этим телефоном в неизвестном направлении» , - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По данным следствия, таким образом подозреваемый похитил более 300 смартфонов.

По данным фактам начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного Кодекса РК («Мошенничество»).

Задержанный житель Тараза дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания областного центра. Ведется досудебное расследование, уточнили в правоохранительном ведомстве.