300 случаев коронавируса выявлено за сутки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ -За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 300 случаев коронавируса. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 13 августа в области зарегистрировано 36 123 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами - 24 477. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1690.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели на одном уровне - 0,9%.

За последние сутки зарегистрировано 300 случаев КВИ, темп прироста - 0,8%, из них 262 симптомных и 38 бессимптомных случаев. Из 300 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 41, 24 случая среди школьников, 1 случай среди студентов.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский - 2, Алакольский – 17, Балхашский – 10, Енбекшиказахский - 27, Ескельдинский –13, Жамбылский – 12, Илийский - 35, Карасайский - 10, Каратальский - 9, Кербулакский - 10, Кегенский - 5, Коксуский - 6, Панфиловский – 9, Сарканский - 2, Талгарский – 24, Уйгурский – 10, г. Капшагай - 5, г. Талдыкорган – 83, г. Текели - 11.

Всего выписан 29 051 пациент, за сутки из стационара выписано 59 пациентов, снято с домашней изоляции 47 человек.

Отметим, с начала года в Алматинскую область поступило 679 255 доз первого компонента вакцины.

С первым компонентом вакцинировано 607 007 человек, вторым - 470 625. Среди вакцинированных государственные служащие - 12 093, медицинские работники - 23 507, педагоги - 38 787, лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) - 5082 и представители других сфер деятельности - 479 681 человек.