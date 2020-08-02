Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

300 семьям в Атырау раздают жертвенное мясо

Автор:  
Виктор Сутягин
2 Августа 2020, 04:19
300 семьям в Атырау раздают жертвенное мясо

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау мясо жертвенных животных раздают более чем 300 семьям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Жертвенное мясо доставляют малообеспеченным семьям. В раздаче принимают участие пятьдесят человек из штаба волонтеров и автоволонтеры.

«Мы раздаем жертвенное мясо многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Пусть будут приняты все наши молитвы и добрые дела. Пусть наше единство будет только укрепляться«, - сказал член областного штаба волонтеров Адильхан Сарсенов.


Атырауская область   Религия   Социальная поддержка   Дата   Общество   Волонтёрство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Важное из визита Президента в Алматы
Важное из визита Президента в Алматы
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области