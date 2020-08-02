300 семьям в Атырау раздают жертвенное мясо

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау мясо жертвенных животных раздают более чем 300 семьям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Жертвенное мясо доставляют малообеспеченным семьям. В раздаче принимают участие пятьдесят человек из штаба волонтеров и автоволонтеры.

«Мы раздаем жертвенное мясо многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Пусть будут приняты все наши молитвы и добрые дела. Пусть наше единство будет только укрепляться«, - сказал член областного штаба волонтеров Адильхан Сарсенов.