300 правонарушений с участием подростков выявили за три дня в Кызылординской области

В течение трех дней выявлены около 300 административных правонарушений с участием подростков, оформлены протоколы. Большая часть правонарушений зарегистрирована в областном центре. Приняты административные меры в отношении 22 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, владельцев 8 объектов предпринимательства, которые допустили пребывание несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, родителей 260 подростков, находившихся в ночное время не по месту проживания.

— Нас беспокоят преступления в отношении подростков. Увеличению количества таких преступлений способствует то, что некие люди обманом отбирают сотовые телефоны у подростков, то, что подростки страдают в дорожно-транспортных происшествиях, становятся жертвами других правонарушений. Родители не должны забывать, что они сами ответственны за обеспечение личной безопасности своих детей. Для этого нужно принимать меры предосторожности, направленные на обеспечение безопасности ребенка, с большой ответственностью относиться к воспитанию детей, — сказал начальник управления общественной безопасности областного департамента полиции Ердаулет Жаукеев.

В конце прошлого года сообщалось, что в Кызылординской области подросток задержан после издевательств над ребенком с инвалидностью.