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300 многодетных матерей и домохозяек обучили национальным ремеслам в Актобе

12 Февраля 2020 06:00
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300 многодетных матерей и домохозяек обучили национальным ремеслам в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе завершился фестиваль «Көрпе Fest», посвященный возрождению национальных ремесел. В фестивале приняло участие около 300 женщин из социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В течение трех дней в рамках фестиваля были проведены обучающие семинары, уроки по швейному и прикладному искусству, выставки и мастер-классы по ведению бизнеса в социальных сетях. Участники «Көрпе Fest» за три дня сшили 20 одеял, 120 подушек, 200 одеял небольшого размера.

Мероприятие было организовано при поддержке акима области Ондасына Уразалина в целях раскрытия потенциала многодетных и малообеспеченных женщин, развития их возможностей и популяризации национальных ремесел.

Аким поблагодарил предпринимателя и организатора мероприятия Ырзу Тұрсынзада за проведение фестиваля.

«В мероприятии приняли участие около 300 домохозяек, многодетных матерей, и это радует. Теперь мы ежегодно будем проводить этот фестиваль», - пообещал аким области.

Затем он вручил участницам специальные подарки. 35 женщинам от акима области были вручены швейные машинки, ещё 55 получили сертификаты о прохождении первоначального курса по технологии национальных ремесел дома авторского дизайна «Алтын Орда».

Остальным участникам также были вручены дорогие ткани и памятные подарки.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование, Культура, Акимат, Национальный бренд, Общество,
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Автор:

Самал Ендибаева

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