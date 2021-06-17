Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

300 млрд сумов потратят на президентские выборы в Узбекистане – ЦИК РУ

Автор:  
Мадибек Джанибеков
17 Июня 2021, 09:43
300 млрд сумов потратят на президентские выборы в Узбекистане – ЦИК РУ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Смету расходов на организацию президентских выборов в сумме 300 миллиардов сумов (12 млрд 52 млн тенге, прим.ред.) утвердили сегодня на заседании ЦИК Республики Узбекистан,передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ЦИК, каждая из 14 окружных избирательных комиссий получит по 56,9 млн сумов, каждая из 10,8 тысяч участковых избирательных комиссий - по 11,8 млн сумов.

Почти 80% средств, выделяемых избирательным округам и участкам, будут направлены на выплату заработных плат, компенсаций и единых социальных платежей.

18,4 миллиарда сумов планируется направить на подготовку и обучение работников избирательных комиссий. Также выделены средства для обеспечения членов избирательных комиссий и самих избирателей средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

Напомним, что очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Они станут шестыми по счёту прямыми президентскими выборами в истории Узбекистана.


Выборы   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции